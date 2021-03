Maroc: Marrakech - La campagne annuelle de don du sang de l'UCA se poursuit à la Faculté des Lettres

Marrakech — La campagne annuelle de don du sang de l'Université Cadi Ayyad (UCA) s'est poursuivie, mercredi et jeudi, à la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Marrakech après avoir fait escale à l'Ecole Normale Supérieure (ENS), à la Faculté des Sciences et Techniques (FST) de la cité ocre ainsi qu'au Centre Universitaire d'El Kelaâ des Sraghna.

Organisée par le Centre de l'Enseignement Inclusif et de Responsabilité Sociale (CEIRS-UCA) relevant de l'UCA, en partenariat avec la Direction régionale de la Santé et le Centre Régional de Transfusion Sanguine (CRTS) à Marrakech, cette initiative solidaire et humaine vise à renflouer les stocks de sang notamment en cette conjoncture exceptionnelle liée à la Covid-19, marquée par un déficit en cette matière vitale ainsi que par une baisse du nombre de donneurs.

Dans une déclaration à la MAP à cette occasion, le doyen de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, M. Abderrahim Benali, a mis en relief la mobilisation et la forte implication de toutes les composantes de la Faculté (étudiants, cadres administratifs et enseignants) dans cette initiative aux visées nobles, faisant savoir que la première journée de cette campagne a permis de collecter près de 100 poches de sang au niveau de cette Faculté.

Et de poursuivre que cette initiative solidaire vise à promouvoir auprès des étudiants de l'université, les valeurs de solidarité et de citoyenneté, émettant le vœu de voir cette campagne humaine parvenir à combler le déficit en cette matière vitale au niveau du CRTS de Marrakech, qui fournit le sang aux différents centres de santé de la région.

Cette campagne solidaire illustre éloquemment la stratégie de responsabilité sociale de l'université (RSU) ainsi que son ouverture sur son environnement socio-économique.

Organisée pour la 7ème année consécutive, sous le signe "Un petit geste peut sauver des vies", cette campagne devra se poursuivre tout au long de l'année dans les différents établissements relevant de l'Université, selon un programme annuel préétabli.

Cette opération qui se déroule dans le respect total des mesures sanitaires mises en oeuvre dans le cadre de la gestion de la pandémie de la Covid-19, vise à contribuer à sauver de nombreuses vies humaines et à renforcer le stock de sang, dont la demande ne cesse d'augmenter.

A rappeler que les précédentes campagnes de don de sang organisées depuis 2014 par l'UCA ont été "un franc succès", avec un engouement des donneurs parmi les responsables de l'Université, les enseignants-chercheurs, les étudiants et le corps administratif et technique.