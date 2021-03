Maroc: Tétouan - Vernissage de l'exposition "Révélation" de l'artiste Aqdas

Tétouan — Le vernissage de l'exposition "Révélation" de l'artiste Aqdas, a eu lieu, jeudi à la Galerie du Centre socio-culturel de la Fondation Mohammed VI à Tétouan, en présence d'une pléiade d'acteurs culturels, d'intellectuels et d'amateurs de l'art et de la créativité.

Organisée par la Fondation Mohammed VI de promotion des oeuvres sociales de l'éducation-formation, cette exposition singulière, qui se poursuivra jusqu'au 15 avril, donne à voir quelque vingt oeuvres de cet artiste plasticien, qui marquent l'aboutissement de la réflexion menée depuis plusieurs années autour de sa technicité et de l'exploration des matières, invitant les Tétouanais et les visiteurs de la ville à une réelle immersion dans un univers unique empreint de magie, de beauté et de charme.

Dépassant la frontière entre âme et supports, cet artiste talentueux mêle habilement sa technicité gestuelle qu'il développe depuis plusieurs années avec des formes fragmentées triangulaires riches en chrome doré, qui révèlent ses espoirs et ses ambitions pour nous les rendre énigmatiques et familières.

Dans une déclaration à la MAP, M. Aqdas a souligné que "Révélation", l'intitulé choisi pour cette exposition, constitue, pour lui, une façon de se réinventer, à travers une collection de vingt tableaux (grand, moyen et petit format), qui dévoilent ses origines arabes et sa culture marocaine, en partant du portrait jusqu'aux scènes, en passant par le botanique et l'animalier.

"Ma collection est plus marquée par le mariage subtil entre ma touche abstractive gestuelle et la figuration, ainsi que ses formes fragmentées triangulaires, qui reflètent l'espoir, l'évolution et le développement", a-t-il précisé, notant que la matière utilisée est l'acrylique sur toile.

Pour sa part, Imad El Attar, responsable du Centre socio-culturel de la Fondation Mohammed VI à Tétouan, a indiqué que cette manifestation, la première du genre depuis le début de la pandémie de la Covid-19, vient relancer la série des expositions organisées dans cet espace, notant que cette exposition invite le public à un voyage artistique hors du commun, à travers des tableaux créés par un artiste talentueux et engagé.

Le directeur provincial de la Culture de Tétouan, Ahmed Yeaalaoui, a, quant à lui, relevé que cette exposition révèle les dernières oeuvres de ce jeune artiste au talent avéré, qui reflètent son expérience, son parcours, sa démarche et ses choix en art plastique, mêlant abstraction et figuration, notant que cette manifestation a pour objectif de renouer le contact avec les espaces culturels et les intellectuels de la ville.

Travaillant sur le support traditionnel, la toile, l'artiste prépare au préalable sa surface, qu'il découpe selon un processus de composition qui dure plusieurs jours. Une pratique qui témoigne, chez Aqdas, d'une volonté de redéfinition de son style comme une révélation de rivalité.

La démarche poétique de Aqdas rend universels ses modèles humbles du traditionnel marocain. Ses oeuvres ont la faculté de cristalliser un quotidien éphémère à des réalisations esthétiques qui deviennent le symbole de sa fierté d'appartenance.

Le tragique du vécu est résumé dans l'intitulé de l'exposition "Révélation", qui laisse deviner toute l'étrangeté que porte le réel. Aqdas nous livre une fois encore, à travers ses oeuvres, au vertige de la beauté.