Maroc: Don de livres à la bibliothèque São Lázaro pour promouvoir la culture marocaine au Portugal

Lisbonne — Dans le cadre de la diffusion de la culture marocaine et du rapprochement entre les communautés marocaine et portugaise, l'ambassade du Maroc à Lisbonne, avec le concours de l'Institut des Études Hispano-Lusophones de Rabat, a fait un don, jeudi, de livres à la bibliothèque « São Lázaro » de la municipalité d'Arroios à Lisbonne.

Lors de la cérémonie de remise de ce don, l'ambassadeur du Maroc à Lisbonne, Othmane Bahnini et la présidente du Conseil municipal de Arroios, Margarida Martin's ont convenu de mettre en place un partenariat qui se traduira par l'octroi régulier de livres des grandes figures de la culture marocaine et portugaise en langues arabe, française et portugaise.

L'objectif est d'enrichir l'aile réservée à la culture nord-africaine et arabe de cette bibliothèque municipale qui se trouve dans une localité de la ville de Lisbonne où vit une population de diverses origines et nationalités, précise la représentation diplomatique marocaine au Portugal dans un communiqué.

M. Bahnini et Mme Martins ont examiné la possibilité d'organiser prochainement des conférences, avec la participation de chercheurs marocains et portugais en vue de contribuer à une meilleure connaissance des deux cultures marocaine et portugaise.

La bibliothèque d'Arroios, l'un des monuments phares de Lisbonne revêt une valeur historique et patrimoniale importante car elle est considérée comme la plus ancienne bibliothèque municipale de la ville.

Créée en 1883, elle consacre une grande partie de son activité à promouvoir le livre et la lecture auprès des écoles et des familles, ainsi que des communautés d'immigrants vivant à Lisbonne.

Elle œuvre également à leur intégration dans la société portugaise et en même temps au rapprochement entre les différentes cultures.