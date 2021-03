Angola: L'OMA tient un congrès sur le changement dans une ambiance festive

Luanda — La première journée de travail du VIIe Congrès ordinaire de l'OMA, qui élira la journaliste Joana Tomás au poste de secrétaire générale de l'organisation, s'est déroulée dans une ambiance festive, avec musique, danse et théâtre, se mêlant à la politique, en cette ère de changement.

Les délégués des 18 provinces du pays, ainsi que les participants qui, par visioconférence, ont suivi les travaux de cette première journée du conclave, qui ont débuté jeudi à 10h30 et se sont terminés à 18h40. Les participantes attendent le moment de l'annonce de la nouvelle secrétaire générale de l'OMA, qui aura lieu vendredi.

La secrétaire générale sortante, Luzia Inglês «Inga», visiblement émue, a prononcé un discours d'adieu, après 22 ans au service de l'Organisation des femmes angolaises et a honoré le Président du MPLA, João Lourenço, avec un souvenir, l'insigne de l'OMA en acrylique, après en avoir reçu un plateau en argent.

Le moment culturel a été animé par les comédiens Lembinha et Sidónia qui sont montés sur scène et, de manière ludique, ont abordé des questions liées à la lutte pour l'émancipation des femmes, telles que l'inclusion, l'autonomisation et la participation égalitaire.

Le musicien Matias Damásio a également animé l'événement avec ces tubes musicaux.

1 500 femmes, âgées de 21 à 86 ans, affiliées à l'organisation de femmes du MPLA participent à cette grande rencontre qui vise à élire la nouvelle secrétaire générale de l'OMA.

Les travaux du VII Congrès se poursuivent vendredi avec la présentation du rapport électoral, la discussion et le vote du programme d'action 2021-2025 et les ajustements des statuts de l'OMA, entre autres points.

