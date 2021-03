Angola: Le Président du MPLA plaide pour une plus grande attention aux femmes vulnérables

Luanda — Le Président du MPLA, João Lourenço, a souligné jeudi la nécessité de renforcer le plaidoyer pour les causes des femmes, en particulier les plus vulnérables et les plus défavorisées, qui ont besoin de plus d'attention de la part des autorités publiques et de la société.

S'exprimant lors de la séance d'ouverture du 7e congrès de l'Organisation des femmes angolaises (OMA, sigle en portugais), João Lourenço a déclaré que l'organisation de femmes du MPLA devrait accorder une plus grande attention aux questions où les femmes devraient avoir une voix, telles que celles liées au développement du pouvoir local et autarcique, la promotion des campagnes d'alphabétisation, les actions visant à diversifier l'économie et l'esprit d'entreprise, l'éducation financière, programmes de retrait progressif de milliers de femmes de l'économie informelle.

Selon le leader du MPLA, l'OMA, en partenariat avec d'autres organisations, devrait contribuer à ce que l'État continue à appliquer des politiques publiques en faveur de l'égalité des sexes et du renforcement du rôle des femmes dans la société, étant donné que l'égalité des sexes est fondamentale pour l'inclusion des femmes sur le marché du travail, dans les instances de décision, pour améliorer la gestion de leur temps familial, pour promouvoir la lutte contre la violence

"Le MPLA continuera d'assurer la participation des femmes à la vie économique, politique, sociale et culturelle, ainsi que leur représentation dans les organes de décision", a-t-il souligné.

Selon João Lourenço, l'OMA est une grande école, défendant les valeurs les plus nobles de la société, de patriotisme, de civisme, d'éthique, la morale et la solidarité.

«L'OMA est une organisation qui, avec dévouement et détermination, n'a jamais épargné aucun effort pour éduquer et sensibiliser les femmes aux idées politiques du MPLA, contribuant toujours aux victoires du parti et aux réalisations que le pays a accomplies depuis son indépendance», a renchéri João Lourenço.

Le 7e Congrès de l'OMA se déroule sous la devise "Femme angolaise: participation, inclusion et développement" et rassemble 1 500 participantes de toutes les provinces et communautés angolaises à l'étranger.

L'événement, qui élira la nouvelle secrétaire générale de l'organisation au Comité national, la candidate unique Joana Tomás, discutera et approuvera le rapport de l'organisation, ainsi que le programme d'action de l'OMA pour le mandat 2021/2026.

Depuis sa fondation le 10 janvier 1962, l'OMA a contribué à la lutte pour la défense des libertés et des droits civils, économiques, politiques, sociaux et culturels des femmes, en particulier, et du peuple angolais en général, inscrits dans la Constitution de la République d'Angola.

