Madagascar: Rajoelina au CSM - Halte au corporatisme des magistrats

La première réunion des nouveaux membres du Conseil Supérieur de la Magistrature (CSM) s'est déroulée, hier, au Palais d'Etat d'Iavoloha. Une rencontre dirigée par le président Andry Rajoelina qui préside aussi cette structure chargée de la gestion de la carrière des magistrats.

A l'occasion, le chef de l'Etat a, une fois de plus encore, interpellé le CSM par rapport aux mauvaises pratiques perpétrées par certains magistrats. Il a notamment fait part des doléances reçues au niveau de la Présidence de la République, émanant de bon nombre de contribuables concernant les décisions parfois injustes prononcées par des juges, et entraînant une mauvaise appréhension générale et généralisée vis-à-vis de la Justice.

Pour l'heure, la Justice occupe le haut du tableau en ce qui concerne l'indice de perception de la corruption. Le numéro Un d'Iavoloha pointe du doigt particulièrement les verdicts liés aux litiges fonciers. Andry Rajoelina dénonce aussi le corporatisme au niveau du corps des magistrats. » En tant qu'organe disciplinaire, le CSM ne doit plus hésiter à appliquer les sanctions adéquates contre les magistrats coupables de corruption « , a martelé le président qui n'a pas hésité à encourager le Conseil Supérieur de la Magistrature à recourir à la révocation des magistrats fautifs.

Justice équitable. Il persiste et signe en mettant la pression sur le ministre de tutelle et le CSM afin de multiplier les efforts pour mettre en place une justice équitable et impartiale, mais aussi un système judiciaire fiable et loin de la corruption. L'objectif étant de redorer le blason de la justice malagasy et de regagner la confiance de la population. » Une justice transparente et impartiale est le garant de la paix sociale et de la stabilité de la nation « , a souligné le président Andry Rajoelina qui n'a pas manqué de réaffirmer sa volonté de travailler conjointement avec les magistrats pour atteindre la réalisation de son Velirano numéro 3 qui consiste à renforcer la lutte contre la corruption et instaurer une justice équitable.

Culture d'excellence. Le chef de l'Etat a aussi encouragé le CSM à favoriser les sanctions positives en confiant aux magistrats méritants et compétents les postes à responsabilités, dont la gestion des Cours et juridictions. » Vous devez favoriser la culture d'excellence et les critères d'éligibilité doivent être l'impartialité et l'intégrité « , a soutenu Andry Rajoelina. Il propose aussi l'affectation à un autre poste, des magistrats qui sont restés dans un poste pendant 5 ans. Dans le cadre de la restructuration de la Justice, le régime avance à vitesse grand V dans la mise en œuvre des travaux de construction de nouveaux bâtiments pour les tribunaux de première instance à Sainte-Marie, Sambava, Ambilobe, Besalampy et Belo sur Tsiribihina, et des maisons de force à Imerintsiatosika et Fianarantsoa, ainsi que 6 maisons carcérales réparties à travers le pays.