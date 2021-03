Maroc: Parution de l'ouvrage "Introduction au théâtre - de la naissance occidentale à l'appropriation arabe"

Un ouvrage intitulé "Introduction au théâtre : de la naissance occidentale à l'appropriation arabe", de son auteur l'universitaire et chercheur Said Karimi, vient d'être publié aux éditions "Al Kasaba Publishing House".

Dans ce livre de 249 pages, Said Karimi, qui est professeur de théâtre, d'art et de littérature moderne à l'Université Polydiscipliniare d'Errachidia, retrace l'histoire du théâtre occidental depuis sa naissance dans la Grèce antique jusqu'à l'appropriation de cet art dans le monde arabe, notamment au Maroc.

L'auteur revient, dans ce cadre, sur les plus importants courants et genres de théâtre, surtout expérimental et avant-gardiste, ayant contribué grandement à son développement.

Il braque les projecteurs, en outre, sur les questions de la pensée et de la philosophie les plus marquantes que le théâtre a traité à travers son histoire, tout en se focalisant sur le langage dramatique, ainsi que les techniques artistiques et esthétiques caractérisant chaque genre théâtral.

A travers ce livre, Said Karimi ambitionne de simplifier l'initiation des étudiants et des chercheurs au théâtre, ainsi que de les aider à se faire une idée sur les points les plus saillants de l'histoire et de l'esthétique de cet art.

M. Karimi a relevé que ce livre, destiné aux étudiants, chercheurs et tous les amateurs du théâtre, se démarque par son approche pédagogique, précisant qu'il aborde les débuts de cet art dans la Grèce antique jusqu'à son appropriation dans le monde arabe, en passant par les différentes transformations qu'il a connues tout au long de ce parcours.

Il a ajouté, dans une déclaration à la MAP, que cet ouvrage évoque aussi les grandes théories théâtrales occidentales, notamment celles du théâtre épique, élaboré et illustré par le dramaturge, metteur en scène et écrivain allemand Bertolt Brecht, du théâtre de la cruauté, dont le concept a été inventé par le théoricien du théâtre, acteur, écrivain et essayiste français Antonin Artaud, ou le théâtre de l'absurde, dont le dramaturge irlandais Samuel Becket est l'un des précurseurs.

Le livre met en exergue aussi, a-t-il relevé, l'histoire du théâtre marocain depuis son démarrage au début des années vingt du siècle précédent, ainsi que les dynamiques qui se sont installées sur la scène théâtrale nationale avec les expériences surtout des dramaturges Ahmed Tayeb El Alj, Tayeb Saddiki, Abdelkrim Berrechid ou Mohammed Meskine. Cet ouvrage permet au lecteur de se familiariser avec le théâtre, sa finalité et ses grandes transformations dans l'occident et le monde arabe, notamment au Maroc, a-t-il conclu.