Madagascar: Barea - Il va falloir changer de fusil d'épaule

Les critiques sont implacables à l'endroit des Barea après ce naufrage à Bahir Dar. Pris à la gorge, les trentenaires de Nicolas Dupuis ont sombré corps et biens devant une équipe éthiopienne bien chanceuse à la suite des ratés du portier malgache Melvin.

Les commentaires très souvent acerbes se rejoignent toutefois sur un fait : Nicolas Dupuis ne gagnerait rien en s'entêtant à remettre le même onze de départ devant les Nigériens. Il va falloir trouver autre chose et admettre que certains joueurs ne peuvent pas tenir les 90 mn avec le poids de l'âge et le manque de temps de jeu au sein de leurs clubs respectifs.

Quasiment tout le monde réclame à ce qu'on donne enfin sa chance au jeune gardien du PSG Mathias Randriamamy à la place de Melvin Adrien qui n'a plus sa place au FC Martigues, un club de National 2 en France. D'autres s'en prennent ouvertement à Carolus coupable d'être trop individualiste et qui n'a pas non plus de temps de jeu dans son club. Faneva Ima, laissé seul en attaque, n'aurait dû avoir droit qu'à une seule mi-temps comme beaucoup d'autres du reste pour ne citer que Bolida et Zotsara ainsi que Voavy Paulin. À la question de savoir qui peut-on alors aligner contre le Niger, les réponses viennent presque toutes simples.

Dans une configuration en 4-4-2, il faut Njiva à la place de Carolus et Deba Kely au lieu de Zotsara. Et pour parler des hommes en forme du moment, Doddy formerait le troisième homme au milieu et Berajo servirait le rôle de taulier à la place de Bapasy. Mais autant le dire, ce sont des propositions dans l'espoir de voir les Barea gagner à Toamasina car le dernier mot appartient à Nicolas Dupuis. L'ambassadeur de la CNaPS et de Bet 261 joue sa carrière et il sait très bien que la qualification à cette CAN reste sa seule chance de survie.