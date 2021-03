Madagascar: Sables minéralisés de Fort-Dauphin - Rio Tinto diffuse le rapport de QMM sur la qualité de l'eau

QIT Madagascar Minerals (QMM) n'utilise aucun produit chimique dans le traitement des produits de sables minéralisés. C'est du moins ce qu'affirme Rio Tinto dans un communiqué publié à l'issue d'une réunion d'information qui s'est tenue, avant-hier, à l'Ibis Hôtel.

Le rapport que vient de publier QMM donne une description détaillée des données de surveillance des eaux rejetées par ses opérations. Ce premier pas d'une série de rapports s'inscrit dans la démarche entreprise par QMM pour fournir à ses parties prenantes une information continue et authentique sur sa performance environnementale.

Série de mesures. D'après Rio Tinto, il n'y a pas d'impacts majeurs sur les milieux récepteurs. « Bien que le système de gestion de l'eau n'ait pas fonctionné aussi bien que prévu dans certains cas, les données recueillies et les enquêtes internes ont permis de démontrer aucun impact perceptible sur les milieux récepteurs ». QMM a entrepris une série de mesures pour corriger les lacunes décelées. Ces mesures incluent, entre autres, une révision complète de l'approche de gestion de l'eau dans le but d'optimiser l'utilisation et le rejet de l'eau et de mettre à niveau notre capacité de surveillance; un approfondissement de la surveillance et de la collecte des données pour en arriver à des observations concluantes faisant l'objet de rapports fréquents; et enfin, une étude spécialisée indépendante, qui devrait s'achever au début de 2022.

Priorité santé. Par ailleurs, QMM n'utilise aucun produit chimique dans le traitement des produits de sables minéralisés. «L'eau provenant des opérations minières traverse un circuit de bassins de décantation destinés à réduire la charge de solides en suspension. Les eaux usées sont ensuite retournées aux procédés opérationnels. La gestion des eaux est menée au moyen de bassins de sédimentation naturelle et de filtration naturelle dans des marécages. Seuls les excédents d'eau sont périodiquement rejetés, conformément aux exigences du permis ». La santé des milieux récepteurs est toujours une priorité absolue de QMM. « Des procédures de gestion des rejets, des protocoles de surveillance et des mécanismes de production de rapports sont en place pour surveiller les rejets d'eau et l'environnement. Ces outils aident à approfondir continuellement la compréhension de l'impact de nos activités afin de l'atténuer et de maintenir une communication transparente avec les communautés et les parties prenantes de QMM ».

Bonne gestion. Dans tous les cas, QMM met en priorité la bonne gestion de l'eau. « Nous reconnaissons l'importance de cette précieuse ressource partagée qu'est l'eau pour nos communautés, la faune et l'environnement », a déclaré Ny Fanja Rakotomalala, Président de QMM. Et d'ajouter que « nous sommes engagés à respecter les meilleures pratiques mondiales ainsi que toute la réglementation environnementale de Madagascar. Chez QMM, nous avons la volonté d'exercer nos activités d'exploitation minière de façon transparente, en partageant des informations avec nos communautés et nos parties prenantes pour favoriser la compréhension de notre approche de gestion de l'eau, et démontrer le respect de nos engagements par des résultats. Ce premier rapport présente en détail les valeurs historiques de notre performance par rapport à la réglementation, et notre démarche d'amélioration continue. ».