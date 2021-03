Madagascar: Pandémie - Les Forces de défense et de sécurité se mettent au CVO Plus

Du COV Plus pour les troupes. C'est une des mesures prises durant le conseil des ministres, mercredi. La réunion hebdomadaire a, en effet, décidé d'approvisionner en Covid-Organics dans son format gélule (CVO Plus), les acteurs au front dans la riposte contre la nouvelle vague de contamination du coronavirus. Dans la liste figure le personnel de santé et les éléments des Forces de défense et de sécurité (FDS).

Les représentants des FDS au sein du gouvernement ont exécuté la consigne donnée en conseil des ministres, hier. L'armée, la police nationale et la gendarmerie nationale ont alors, reçu des lots de CVO Plus à distribuer à chaque élément, à commencer par ceux d'Antananarivo. Le dispatching dans les régions démarrera, ce jour. Il s'agit d'un traitement à titre préventif, « pour renforcer le système immunitaire », selon le communiqué du conseil des ministres de mercredi.

« Cette mesure permettra aux Forces de défense et de sécurité d'assurer leur mission en ayant l'esprit tranquille », déclare le général Richard Rakotoni- rina, ministre de la Défense nationale. Pour l'armée, le coup d'envoi de la distribution de CVO Plus a été donné au premier Régiment de transmission e t de sou tien à Fiadanana (1er RTS). Même timing du côté de la police nationale.

Le contrôleur général de police Fanomezantsoa Randrianarison, ministre de la Sécurité publique, a remis les premiers cartons de CVO Plus aux Forces d'intervention de la police nationale (FIP), à Antanimora, hier. « Les policiers sont parmi ceux qui sont proches de la population et qui la côtoient au quotidien. Pour pouvoir protéger la population et ses biens, il faut qu'ils puissent se protéger eux mêmes », explique le membre du gouvernement.

Pour la gendarmerie nationale, les premiers lots de COV Plus ont été distribués aux éléments sous le commandement de la CIRG. Une opération menée par le général Richard Ravalomanana.