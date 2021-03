Burkina Faso: Fonds de développement culturel et touristique - 74 sur 415 dossiers retenus au 1er appel à projets

Le SG du MCAT, Dr Lassina Simporé (micro) : «Le PAIC GC facilite l'atteinte des objectifs de la Stratégie nationale de la culture et du tourisme».

Les résultats du 1er appel à projets du Fonds de développement culturel et touristique ont été proclamés, le jeudi 25 mars 2021, à Ouagadougou. 74 sur 415 projets ont été retenus.

Lancé le 19 octobre 2020, le 1er appel à projet du Fonds de développement culturel et touristique (FDCT) a livré son verdict. Sur 415 dossiers dont 114 pour la filière Cinéma et l'Audiovisuel, 197 pour les Arts de la scène et 104 pour l'Artisanat d'art et le design, 74 dossiers ont été au final retenus. La proclamation a été faite le jeudi 25 mars 2021 à Ouagadougou. Selon le Directeur général (DG) du FDCT, Alphonse Tougouma, ces 74 dossiers ont été retenus pour financement pour un montant global de 1 milliard 289 millions 897 mille 336 FCFA. Le DG du FDCT a rappelé que ce 1er appel à projet a couvert toutes les régions du Burkina Faso et concerné 3 filières à savoir, Cinéma et audio-visuel, Artisanat d'art et Design et Arts de la scène.

Au niveau du Cinéma et audiovisuel, 20 projets, a-t-il précisé, ont été retenus pour un montant de 489 millions 673 F CFA. «A l'issue de l'analyse technique et financière, 25 projets en ce qui concerne les Arts de la scène seront financés à hauteur de 416 millions 894 mille 622 F CFA, tandis que dans le secteur de l'Artisanat d'art et design, 29 projets le seront pour un coût de 383 millions 992 mille 541 F CFA», a détaillé M. Tougouma. Le montant alloué à cet appel est passé, a-t-il souligné, de 1 milliard 48 millions 132 mille 275 F CFA à 1 milliard 289 millions 887 mille 336 F CFA.

A écouter le secrétaire général du Ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme (MCAT), Dr Lassina Simporé, le FDCT entre dans le cadre de la mise en œuvre du Programme d'appui aux industries créatives et à la gouvernance de la culture (PAIC GC).

Une dynamique de développement culturel

D'un montant global d'environ 11 milliards F CFA, ce programme a fait l'objet, a-t-il poursuivi, d'une convention de financement signée le 5 décembre 2018 pour une durée de vie de 5 ans (2018-2023). A cette occasion, l'Union européenne (UE) s'est engagée à apporter, a-t-il dit, une contribution maximale de plus de 6,5 milliards F CFA, l'Etat burkinabè, plus de 3,2 milliards et les bénéficiaires, plus de 1,1 milliard F CFA. «Cette subvention directe, inscrite sur une période de trois ans (2020-2022) vise à permettre au FDCT de renforcer le financement des opérateurs culturels sur le plan national», a expliqué M. Simporé.

En outre, le PAIC GC a été conçu pour faciliter, a-t-il soutenu, l'atteinte des objectifs de la Stratégie nationale de la culture et du tourisme (SNCT). En somme, l'objectif général de ce programme est de créer, à l'entendre, une dynamique de développement culturel et touristique fondée sur les capacités entrepreneuriales et la créativité des acteurs, en vue de l'épanouissement économique et social des populations au Burkina Faso. Tout en félicitant les heureux élus, le DG du FDCT et le SG du MCAT ont, tous les deux, encouragé les «candidats malheureux» à postuler à nouveau pour les appels à projets restants. Quels sont les critères de sélection?

Comment se déroule sur le terrain le suivi des projets? La pertinence du projet, une capacité financière opérationnelle, des ressources humaines qualifiées et une mise en œuvre claire et détaillée sont, entre autres, a répondu M. Tougouma, les critères de sélection. En ce qui concerne le suivi, il a indiqué que l'exécution de chaque projet est justifiée au centime près. «En plus d'exiger aux bénéficiaires, un chronogramme très détaillé, nous procédons régulièrement à des visites inopinées. Et selon les clauses contractuelles, un bénéficiaire défaillant peut être sommé de rembourser l'intégralité de la somme ou parfois traduit devant les tribunaux», a affirmé M. Tougouma.