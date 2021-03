Madagascar: Stylisme - BoGasy sort sa collection de lingerie

Grand moment pour BoGasy Madagascar. Costumière officielle des Barea, c'est en tout honneur que la prochaine collection de la marque sera dévoilée au Barea Bar à Isoraka. Demain soir, une bonne dizaine de mannequins, hommes et femmes, monteront sur le podium.

Sous le thème « Chic in Bed », une trentaine de tenues seront portées par les modèles. En première partie, la nouvelle collection femmes ainsi que les chaussures hommes. Dans la même foulée sortira également la nouvelle collection de lingerie féminine et masculine. Le tout sort du moule de Kelhie Hasimalala, styliste et créatrice pour cette marque VIP.

Start-up sur la voie du succès, BoGasy a su s'imposer en moins de trois ans et mérite son statut de marque VIP. La qualité à tout prix, c'est l'une des devises de la styliste à en juger par les pièces que nos footballeurs nationaux arborent fièrement. Par ailleurs, sa montée fulgurante a été lancée après le buzz créé par l'international Kylian Mbappé portant un costume chic signé BoGasy en 2020. Une reconnaissance inespérée pour une si jeune marque mais qui a su atteindre le très haut niveau en un rien de temps. Pas plus tard qu'en novembre, BoGasy a fêté son premier anniversaire, mais son aventure continue de plus belle et ses projets se multiplient.