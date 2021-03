Egypte: Examen d'environ 14 mille citoyens dans le cadre de l'initiative "Nour Hayat"

Le Fonds "Tahya Misr" (Vive l'Egypte) a organisé, pendant le mois de mars courant, les convois "Nour Hayat" (Lumière de la Vie) chargés d'effectuer des examens ophtalmologiques à près de 14 mille citoyens dans douze gouvernorats, a déclaré jeudi le directeur exécutif du fonds, Tamer Abdel Fattah.

"Cette initiative présidentielle a aidé à fournir 7 000 lunettes de vue et dispenser des traitements à 4200 patients dans 12 gouvernorats", a dit M. Abdel Fattah.

Le fonds met en œuvre l'initiative en coordination avec l'Organisation mondiale de la santé (OMS), pour lutter contre les causes de faiblesse et de perte de vision chez les adultes et les écoliers, pour effectuer une détection précoce de ces causes, fournir des traitements et des opérations chirurgicales aux patients et offrir gratuitement un million de lunettes de vue aux élèves des écoles primaires et publiques, a ajouté le directeur exécutif du fonds Tahya Misr.