Egypte: La coopération conjointe au menu de la réunion de coordination ministérielle égypto-irako-jordanienne

La coopération conjointe au menu de la réunion de coordination ministérielle égypto-irako-jordanienne

Les projets de coopération et les développements liés en ce sens étaient au menu de la réunion de coordination entre l'Egypte, l'Irak et la Jordanie qui a eu lieu hier mercredi pour convenir de la mise en oeuvre des propositions des trois pays sur la complémentarité stratégique et la coopération économique et en matière de développement.

Les démarches des trois pays pour dynamiser cette coopération dans le secteur industriel surtout dans les domaines pharmaceutiques, vétérinaires, de cuir et des industries chimiques, la réhabilitation des usines irakiennes, l'organisation des expositions pour les produits égyptiens et jordaniens à Bagdad, l'élimination des restrictions non douanières pour promouvoir les échanges commerciaux, ont fait l'objet d'examen lors de la réunion, tenue par visioconférence sous la conduite de la ministre égyptienne de la coopération internationale également coordonnatrice de de la coopération tripartite, Rania El-Machat.

Les participants à la réunion ont de même discuté des projets de coopération proposés dans le domaine énergétique, la réalisation de la complémentarité en matière de pétrochimies, de projets de pétrole et de gaz naturel en sus de la coopération dans le secteur agricole, la sécurité alimentaire, les zones logistiques, le transport de marchandises et le déplacement de passagers, la main d'œuvre, la population, la reconstruction et le développement urbain.