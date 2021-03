Egypte: Le Préisdent accueille le président du Conseil présidentiel libyen

Le Président Abdel Fattah Al-Sissi a accueilli aujourd'hui le président du Conseil présidentiel libyen M. Mohamed Al-Manfi, en présence du Ministre des affaires étrangères M. Sameh Choukry, du chef des renseignements généraux, ainsi que le vice-président du Conseil présidentiel libyen M. Abdullah Al-Lafi, le chef du service de renseignement général libyen chargé M. Imad Al-Tarabulsi, et le responsable par intérim d'affaires de l'ambassade de Libye au Caire M. Tariq Al-Hawaij.

Le porte-parole de la Présidence de la République a déclaré que M. le Président a accueilli M. Al-Manfi, lors de sa première visite dans son deuxième pays l'Égypte, après avoir assumé le poste de président du Conseil présidentiel libyen, affirmant le soutien absolu de l'Égypte au nouveau pouvoir exécutif en Libye, dans tous les domaines et les instances bilatérales, régionales et internationales. Outre, le souci de renforcer la coordination étroite avec la Libye actuellement, en exprimant que l'Égypte compte sur la capacité du Conseil présidentiel et du gouvernement d'assumer sa responsabilité historique, de gérer la phase de transition, de parvenir à une réconciliation globale entre les libyens, et d'unifier les institutions libyennes, visant à tenir les élections nationales au mois de décembre de cette année.

Il s'agit d'une étape importante et décisive pour que la Libye passe à une nouvelle réalité, selon un système politique durable basé sur la volonté du peuple libyen, avec son libre choix.

M. le Président a affirmé le maintien de la position égyptienne visant à réaliser l'intérêt suprême de l'État libyen en premier lieu, qui découle des principes préservant l'intégrité des territoires libyens, en plus de la restauration de la sécurité et de la stabilité, la jouissance de la Libye d'une armée nationale unifiée, mettant fin aux ingérences étrangères, et à la sortie de tous les mercenaires et combattants étrangers de Libye. Signalant que l'Égypte est prête à transférer son expertise au gouvernement libyen dans divers domaines, pour restaurer les institutions nationales de l'État libyen, en particulier celles de la sécurité et de la police dans le but d'assurer la sécurité et la stabilité.

De son côté, le Président du Conseil présidentiel libyen a exprimé son appréciation et sa gratitude pour le soutien sincère de l'Égypte à la Libye, depuis le déclenchement de la crise jusqu'à présent, ce que l'on attend de la direction sage du M. le Président Al-Sissi, louant le rôle pionnier de l'Égypte, et ses efforts inlassables, pour soutenir ses frères en Libye dans le cadre des relations étendues et fraternelles entre les deux pays et les peuples frères, notamment en contribuant à unfier l'armée nationale libyenne, outre le rôle vital de transférer l'expertise égyptienne du développement en Libye, et de bénéficier de l'expérience et des capacités des anciennes entreprises égyptiennes à cet égard.

M. Al-Manfi a souligné que l'Égypte a toujours été le facteur le plus probable pour activer et soutenir les efforts visant à régler la crise libyenne dans divers aspects politiques, militaires et économiques, à la lumière d'être le pays le plus proche de la réalité libyenne, exprimant sa profonde appréciation au M. le Président et au peuple égyptien de soutenir leurs frères libyens à gérer cette phase transitoire, et les aider à assumer la responsabilité historique qui leur a été confiée.

Le porte-parole a ajouté que la réunion a été témoin d'un bilan des perspectives de coopération et de coordination entre les deux pays frères au cours de la période à venir, dans le but de soutenir les efforts libyens pour mener la phase de transition, surtout en qualifiant les cadres libyens dans divers domaines, ainsi que le transfert de l'expérience égyptienne en matière de développement en Libye, et le renforcement de ses efforts pour rétablir la sécurité et la stabilité dans le pays.

On s'est convenu à intensifier les consultations et les visites mutuelles entre les hauts fonctionnaires des deux parties qu cours de la période suivante.