Ile Maurice: Affaire Soodhun - Virage de 180 degrés d'Alan Ganoo

Contrairement à ce qu'Alan Ganoo avait fait comprendre à l'Assemblée nationale mardi, son ministère a émis un communiqué hier, à 19 heures, pour indiquer que Showkutally Soodhun (photo) est toujours ambassadeur de Maurice en Arabie saoudite.

Le nouveau ministre des Affaires étrangères a-t-il cédé face à la pression ou a-t-il mal communiqué ? Retour sur ce spectacle digne d'un film de Charlie Chaplin.

La déclaration d'Alan Ganoo au Parlement mardi laissait comprendre que l'ancien vice-Premier ministre n'est plus l'ambassadeur au royaume saoudien. Or, dans une lettre adressée à Patrick Assirvaden hier, Soodhun réitère ce qu'il a dit à l'express: il est toujours ambassadeur. Il se permet même d'adresser une mise en demeure au député travailliste lui demandant de lui présenter ses excuses ainsi qu'à l'Arabie saoudite pour avoir demandé au Parlement s'il a été déclaré persona non grata dans le pays du Golfe.

Hier, à la cérémonie organisée à l'Agricultural Marketing Board concernant un don de 50 tonnes de dattes par l'Arabie saoudite, il n'y avait pas de trace de Showkutally Soodhun. Étaient présents les ministres Anwar Husnoo et Fazila Jeewa-Daureeawoo. Et, bien sûr, le consul général du royaume d'Arabie saoudite à Maurice, M. Ahmed Abdulaziz M. Bin Salamah. Pourquoi «l'ambassadeur» n'y était-il pas ? D'autant plus qu'il avait parlé en plusieurs occasions de ses démarches pour l'obtention de ce don destiné à nos concitoyens de foi musulmane durant le mois de Ramadan. Sollicité, il n'a pas répondu à notre appel.

Patrick Assirvaden, dans une déclaration hier après-midi, rappelle qu'il a posé une question claire au ministre des Affaires étrangères qui, en retour, a été élusif dans sa réponse. «Il y a eu plus de non-dits que de dits dans la déclaration de Ganoo au Parlement», s'exclame le député rouge. Il insiste aussi pour que Nando Bodha sorte de son silence car, dit-il, «Bodha doit communiquer tout ce qu'il sait sinon il se rendra complice de tout ce bazar». Tout en soulignant que c'est l'ex-ministre des Affaires étrangères qui avait rappelé Soodhun de Riyad.

Plus tard, Showkutally Soodhun annonce à l'express qu'Alan Ganoo fera une déclaration mardi prochain au Parlement. En attendant, ce dernier ne répond pas à nos appels.

En revanche, le nouveau membre de l'opposition Nando Bodha nous fait une déclaration écrite : «À la date de mon départ du ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur Soodhun était toujours ambassadeur itinérant aux différents pays du Proche Orient, incluant l'Arabie saoudite, avec résidence à Maurice. Nous sommes tombés d'accord que pendant la pandémie, et vu la situation en Arabie saoudite et à Maurice, où nous étions Covid-safe, il serait mieux qu'il soit basé à Maurice pour quelque temps, et ainsi mieux assurer la coordination avec tous les ministères. La décision a été approuvée par le Conseil des ministres et l'ambassadeur Soodhun est rentré au pays en début d'année.»

Cependant, volte-face d'Alan Ganoo dans la soirée. Dans un communiqué, les Affaires étrangères affirment qu'il avait été décidé en décembre 2020 que Soodhun sera ambassadeur itinérant avec résidence à Maurice pour le Kuwait, les Émirats arabes unis, et Bahreïn mais aussi pour l'Arabie saoudite.

Pourtant, nous rappelle Patrick Assirvaden, «au Parlement mardi, Ganoo avait bien affirmé que Soodhun était 'previously' ambassadeur au royaume saoudien jusqu'au 24 janvier 2021». De plus, ajoute le député rouge, «dans le rapport de l'Audit, il est bien mentionné que 'Ambassador Soodhun was previously accredited to the Kingdom of Saudi Arabia with residence in Riyadh from the 7 January 2020 to 24 January 2021'. Et plus loin 'former ambassador was recalled to the country following Government decision'».

Patrick Assirvaden affirme, par ailleurs, qu'il avait posé une question et non fait une allégation au sujet de Showkutally Soodhun qui serait ou non déclaré persona non grata en Arabie. De conseiller aux ministres et ambassadeurs de se mettre d'accord entre eux avant de faire des déclarations.