Ile Maurice: Guerre MTCSL-GRA - Divya Ringadoo monte au créneau

L'ancienne Chief Executive Officer de la Gambling Regulatory Authority (GRA), Divya Ringadoo n'est pas d'accord avec la position adoptée à son égard par l'instance régulatrice des jeux.

Dans une lettre à la Mauritius Turf Club Sports and Leisure (MTCSL), le 19 mars, la GRA a donné les raisons pour lesquelles l'ancienne CEO ne serait pas éligible pour siéger au board de la MTCSL, évoquant, entre autres, la question de conflit d'intérêts et de «breach of confidentiality provisions linked to her former position». L'instance régulatrice des jeux la considère aussi comme «a domestic PEP under the Financial intelligence and Anti-money Laundering Regulations 2018».

Hier, dans une correspondance à la GRA, Divya Ringadoo a fait part de son désaccord face aux «legal concerns» de la GRA sur sa nomination comme directrice de la MTCSL.