Egypte: Le déficit total recule à 6,3% et l'excédent budgétaire primaire affiche 14 mds de LE

Le déficit total recule à 6,3% et l'excédent budgétaire primaire affiche 14 mds de LE

Le budget de l'Etat a affiché, pour la 3e année consécutive, un excédent primaire de 14 mds de LE, soit 2% du PIB, contribuant à faire reculer à 6,3% le déficit total durant le premier semestre de l'exercice 2020/2021, a annoncé le ministre des Finances, Mohamed Maait, dans un communiqué publié jeudi.

Les indices de la performance de l'économie égyptienne et du budget de l'Etat se sont améliorés de manière inédite, au delà des attentes des experts, et ce grâce aux politiques et aux réformes économiques et financières appliquées par le gouvernement, a fait savoir le ministre.

Le taux de croissance économique de l'Egypte est resté positif alors que ceux du chômage et de l'inflation ont continué à baisser, de même que les réserves de change se sont accrues, a-t-il dit, ajoutant que l'amélioration de ces indices s'est opérée parallèlement à la satisfaction de tous les besoins des secteurs de la santé, de l'enseignement et des investissements publiques face à l'épidémie du coronavirus, au versement de toutes les redevances aux exportateurs et au soutien du secteur industriel.

Cette amélioration au cours du premier semestre est attribuable à la hausse de 16% des recettes publiques de l'Etat, enregistrant 452,9 mds de LE, soit 7% du PIB (dont 334,3 mds de LE issues de recettes fiscales), a-t-il renchéri.

Le volume des recettes publiques confirme le succès de l'économie égyptienne qui a réussi à se redresser rapidement malgré les conséquences du Covid, a fait savoir Maait, insistant sur la poursuite de la réforme économique, de l'automatisation, de l'augmentation des investissements pourvoyeurs d'emplois et de l'orientation vers l'économie verte.

Le ministère des Finances avait publié un rapport sur la performance financière au cours du premier semestre de l'exercice 2020/2021 qui explique les objectifs des politiques financières, les principales mesures prises par l'Etat pour faire face aux répercussions de la crise sanitaire engendrée par le coronavirus sur l'économie ainsi que les assistances financières débloquées aux secteurs fragilisés.

Ce document, affirme Maait, est l'un des plus importants rapports financiers émis annuellement par le gouvernement car il évalue l'adaptation de la performance aux politiques financières de l'Etat et l'effet des mesures prises par le pays pour remédier aux conséquences économiques de la pandémie sur les taux de croissance de l'économie nationale et sur le budget de l'Etat.