Egypte: Le Président se réunit avec le PM et la Ministre de la planification

Le Président Abdel Fattah Al-Sissi s'est réuni aujourd'hui avec le Premier ministre le Dr. Mostafa Madbouly et Mme le Ministre de la planification et du développement économique le Dr. Hala Al-Saïd.

Le porte-parole de la Présidence de la République a déclaré que la réunion a porté sur l'examen des tendances générales du plan de développement durable pour l'exercice 2021/2022.

Mme le Ministre de la planification a passé en revue le plan de développement durable, basé sur l'engagement minutieux de mettre en œuvre les initiatives du M. le Président pour assurer une vie décente au citoyen égyptien, d'après les buts de l'agenda national pour parvenir au développement durable dans le cadre de la Vision 2030 de l'Égypte, en plus d'augmenter les dépenses publiques de santé, d'éducation et de recherche scientifique, ainsi que poursuivre les efforts visant à contenir la pandémie de Covid-19, en affrontant ses répercussions économiques et sociales.

Les tendances générales du plan ont également été présentées, en donnant la priorité aux secteurs à haute productivité, menant à une croissance économique durable, comme les industries manufacturières, les communications, les technologies de l'information et l'agriculture, en plus de mettre en œuvre les initiatives présidentielles pour améliorer la santé, la qualité de vie des citoyens, et les conditions de vie des familles à la campagne, tout en fournissant les allocations et les fonds nécessaires pour mettre en œuvre l'initiative de "Vie décente" et ses objectifs, en localisant les projets, et en orientant les allocations financières vers les gouvernorats les plus démunis, à travers une distibution équitable des investissements, dans le but de combler les lacunes de développement.

M. le Président a également été informé des objectifs stratégiques les plus importants du plan de développement durable pour l'exercice 2022/2021, concernant le renforcement du rôle des dépenses publiques dans la protection sociale, y compris la mise en œuvre des initiatives de "Vie décente", et de "L'amélioration de la famille égyptienne",qui vise à contrôler la croissance démographique en réduisant le taux de fécondité. Ainsi que les initiatives de santé des femmes qui couvrent environ 30 millions de femmes, en plus d'orienter les investissements publics vers les projets verts, de renforcer les capacités des institutions publiques à faire face aux répercussions de la pandémie de Coronavirus, en augmentant la capacité des établissements de santé, tout en élargissant les efforts pour automatiser les services.

On vise aussi à founir et à améliorer la qualité des services médicaux, à travers les hôpitaux universitaires, à mettre en oeuvre le système d'assurance maladie globale, d'évoluer les services éducatifs, en créant des universités publiques, privées et technologiques, en reliant le système d'enseignement technique au marché du travail.

Le Président Al-Sissi a dirigé d'expandre l'application des systèmes d'automatisation, et de modernisation électronique pour tous les services gouvernementaux, profitant des efforts actuels pour développer la campagne égyptienne dans le cadre de l'initiative "Vie décente", surtout en ce qui concerne les domaines vitaux tels que les services médicaux, les hôpitaux et les établissements de santé. Outre, le projet de revêtement et de réhabilitation des canaux, en fournissant les ressources supplémentaires nécessaires, dans le cadre de l'initiative "Vie décente", compte tenu de ses avantages environnementaux et économiques pour le projet, et de sa contribution à économiser l'eau d'irrigation et à maximiser la production agricole.