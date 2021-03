Congo-Brazzaville: Mécanique - Basilde Massamba veut lever les préjugés

Chef d'entreprise de MK MOTOR'S service, présidente de l'association Young Leader Women,s For Gender and Equality in Congo en sigle (YWLGEC), Basilde Massamba, la trentaine est enseignante à la base. Mais pour des raisons financières, l'enseignante se lance très vite dans la vente de sachets d'eau. Une décision qui va totalement changer le cours de sa vie.

« Le travail d'enseignante est loin d'être facile et la rémunération est infime ; il fallait donc faire autre chose », a lancé d'emblée Mme Basilde qui, après la vente d'eau au marché total, suit une formation paramilitaire après les explosions de Mpila avec l'ONG américaine MAG (Mines Advisory Group). « Je travaillais en tant que liaison communautaire, mes fonctions consistaient à aller voir les familles endeuillées, puis relayer leurs problèmes et besoins auprès de MAG en particulier et d'autres partenaires en général », a-t-elle signifié. Dans la foulée, elle complète sa formation paramilitaire, et elle est embauchée quelques mois plus tard à Total ou elle se spécialise dans la mécanique. « Je dois avouer que je ne m'y connaissais pas, et j'ai dû suivre une formation en mécanique et très vite j'ai signé un contrat où j'ai passé quatre bonnes années », a-t-elle dit.

Pendant qu'elle travaille à Total, Basilde songe déjà à partir, elle a envie de se mettre à son propre compte. Après avoir mûrement réfléchi, elle prend en 2018 la décision d'ouvrir sa propre entreprise. Mais la réalité est tout autre. Toutefois armée de courage et soutenue par son conjoint, elle se lance.

« Je forme majoritairement des femmes ; et à la station quand les clients (hommes ou femmes) viennent, ils préfèrent que l'entretien de leurs véhicules se fasse spécialement par les hommes », déplore Basilde, un peu déboussolée par rapport à ses préjugés machistes. « La mécanique est une passion pour moi et je le fais avec amour. D'ailleurs, les femmes et les filles que je forme sont tellement dévouées et déterminées, que la majorité sont aujourd'hui autonomes », a laissé entendre cette dernière.

Pousser les jeunes filles à se positionner pour des meilleurs jours

« La femme d'aujourd'hui n'est plus celle qui restait à la maison et attendait tout de son mari. C'est révolu ! Les femmes doivent sortir de leur zone de confort. Le make-up, ou se faire entretenir, c'est bien, mais cela ne te nourrit pas, ni te propulse vers ton idéal, c'est plutôt le travail », a scandé Basilde convaincue que seul le travail libère. Aussi encourage-t-elle les femmes à être des leaders car, en étant des femmes au pouvoir, celles-ci pourront faire avancer leurs causes. « La femme ne devrait pas se contenter des postes habituels, (secrétaire, enseignante,), elle doit oser se positionner, afin d'écarter toutes les barrières qui les empêchent d'avancer », a-t-elle conclu.