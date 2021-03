Afrique: L'Angola hors de la CAN´2022

Luanda — L'équipe nationale senior masculine de football a perdu ce jeudi contre la Gambie, par 0-1, à Banjul, et est éliminée du championnat d'Afrique des nations "CAN´2022", qui se tiendra au Cameroun.

Le but de l'équipe gambienne a été inscrit par Assan Ceesay, à la 61e minute, et il a suffi à «renverser» l'espoir des Angolais de participer pour la neuvième fois à la compétition continentale.

Avec ce résultat, les Palancas Negras restent en dernière position du groupe D, avec un seul point, sans aucune chance de se qualifier pour la phase finale de la compétition, puisque même s'ils gagnent le match contre le Gabon, lundi (29), ils ne pourront pas atteindre 10 points, le score atteint par la Gambie et le Gabon déjà qualifiés, respectivement à première et deuxième positions.

En cinq matches, l'Angola a fait un nul et encaissé quatre défaite.

L'Angola échoue, une fois de plus, à la phase finale d'une CAN, après huit participations, à savoir en 1996, en Afrique du Sud, 1998 (Burkina Faso), 2006 (Egypte), 2008 (Ghana), 2010 (Angola), 2012 (Guinée / Gabon), 2013 (Afrique du Sud) et 2019 (Égypte).

Classement:

1 - Gabon 10 pts

2 - Gambie 10 pts

3 - RDC 06 pts

4 - Angola 01 pt

