Maroc: Les ministres arabes de l'Intérieur décident de créer une équipe d'experts de surveillance et d'échange d'informations sur les menaces terroristes (communiqué final)

Tunis — Le Conseil des Ministres arabes de l'Intérieur a approuvé, à l'issue de sa 38è session, tenue jeudi par visioconférence avec la participation du Maroc, la création d'une équipe d'experts arabes chargée de la surveillance, de l'échange et de l'analyse des informations sur les menaces terroristes.

Le Conseil a également approuvé, dans son communiqué final, la mise en place d'un mécanisme d'orientation visant à empêcher le mouvement des combattants terroristes vers les zones de conflit et les points chauds au niveau de la région arabe, ainsi que la mise en place des mesures de traitement des combattants de retour, en plus de la création d'un comité permanent des statistiques criminelles au sein du Secrétariat général du Conseil.

Le Conseil a renouvelé sa ferme condamnation du terrorisme, quelles qu'en soient la forme ou la source, affirmant sa détermination à continuer de lutter contre ce phénomène, en s'attaquant à ses causes et en mobilisant tous les efforts et capacités pour l'éradiquer et renforcer la coopération arabe et internationale dans ce domaine.

La même source a indiqué que, dans le cadre de la coopération entre le Conseil des ministres arabes de l'intérieur et les autres conseils ministériels de la Ligue, le Conseil a approuvé la tenue d'une autre réunion du comité conjoint, composé d'experts et de représentants des ministères de l'intérieur et de la justice, pour examiner l'incrimination du paiement de rançons aux terroristes, ainsi que la mise en place d'une équipe conjointe de représentants des ministères de l'Intérieur et du Tourisme qui sera chargé de revoir la stratégie arabe dans le domaine de la sécurité du secteur touristique.

Le communiqué final indique que le Conseil a examiné et tranché sur plusieurs questions importantes, expliquant que, conformément aux décisions prises, le Conseil a approuvé le projet d'un dixième plan de sécurité arabe, le projet d'un huitième plan des médias arabes pour la sensibilisation à la sécurité et la prévention du crime et le projet d'un septième plan intérimaire pour la stratégie arabe de sécurité routière, qui seront mis en œuvre au cours des années 2021-2023.

Le Conseil a également approuvé le rapport relatif aux actions du Secrétariat général entre les sessions 37 (2020) et 38 (2021), et les recommandations des conférences et réunions qu'il a tenues, ainsi que les résultats des réunions conjointes avec les instances arabes et internationales dans lesquelles il siège.

Par ailleurs, ajoute le communiqué, le Conseil a chargé son Secrétariat général de coordonner avec la direction des droits de l'Homme de la Ligue arabe pour l'élaboration d'un projet de guide arabe d'orientation concernant la lutte contre la torture.