Gabon: Les Panthères ont montré les crocs !

C'est au terme d'un match qu'ils ont su maitriser que l'équipe nationale gabonaise a validé son billet pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. La bande à Patrice Neveu a livré une belle prestation qui devraient ravir les inconditionnels des Panthères.

Ce jeudi 25 mars 2021, les panthères du Gabon croisaient le fer avec les léopards de la République Démocratique du Congo. Ce match comptant pour la 5e et avant-dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations qui se tiendra au Cameroun a tenu toutes ses promesses. Deuxième du groupe D avec 7 points et devancé par un meilleur goal-average par la Gambie, les hommes de Patrice Neveu avaient l'occasion de prendre ses distances avec son adversaire du jour et par la même occasion se qualifier pour la prochaine CAN.

Au terme d'une première mi-temps âprement disputé avec des occasions de part et d'autres, l'ouverture du score intervient peu avant la pause par l'intermédiaire du meilleur buteur du championnat Turc, à savoir Aaron Salem Boupendza. Cueillis à froid, les visiteurs tentent de réagir en assiégeant le camp Gabonais sans succès. L'heure de jeu dépassée, le stéphanois Denis Bouanga double la mise, portant le score à 2-0. Un but qui coupe l'élan des léopards qui, malheureusement encaissent un troisième but par l'inoxydable capitaine et fer de lance de l'attaque Gabonaise, le Gunner Pierre Emerick Aubameyang.

Le Gabon s'impose au terme d'une rencontre maitrisée de bout en bout sur le score de 3-0, infligeant la première défaite aux léopards dans cette campagne de qualification. Une victoire qui non seulement permet au groupe de conserver une bonne dynamique, mais qui donne aux panthères le ticket pour la phase finale au Cameroun.