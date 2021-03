Gabon: Panthères du Gabon - Une victoire signée par la BBA

Les Panthères du Gabon ont pris le dessus sur une équipe congolaise certes amoindrie, mais qui venait pour s'imposer à Franceville pour rester en course. Seulement, le Gabon disposait d'une attaque de feu qui a tout détruit sur son passage.

Même si cette saison, les trois attaquants gabonais connaissent des fortunes diverses, le rendez-vous à Franceville était une autre paire de manche. Les Gabonais ont su prendre l'avantage en fin de première période, avec un Aaron Boupendza en pleine confiance. L'attaquant d'Hatayspor et meilleur buteur de la Super Lig a, à l'image de sa saison en championnat, inscrit un but phénoménal pour le Gabon.

Au retour des vestiaires, la bande à Patrice Neveu a su gérer les temps forts et les temps faibles de cette seconde partie. Et à la 75ème minute, sur une contre attaque éclaire, Denis Bouanga, bien servi en profondeur par son capitaine, va doubler la mise et permettre à ses partenaires de croire en une qualification. Les espoirs des Congolais seront définitivement douchés lorsque Pierre-Emérick Aubaméyang va inscrire le troisième but en toute fin de match.

Les trois attaquants gabonais ont brillé, et en plus d'avoir gagné avec la manière, les Panthères peuvent désormais compter sur un trio en grande forme, et lancer un message aux autres écuries du continent.