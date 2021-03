Afrique: Congo-Sénégal, ce vendredi à 16h - Les enjeux d'une rencontre sans suspense pour les Lions

En 3 rencontres officielles, le Sénégal mène la danse devant le Congo avec 2 victoires et 1 nul. Un bilan plus qu'honorable qui confère aux protégés d'Aliou Cissé un avantage psychologique non négligeable. Cela, au moment d'affronter vendredi (16h) le Congo.

Le Congo reçoit, ce vendredi, à 16 heures, le Sénégal en match comptant pour la 5e et avant dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations (Can) Cameroun 2022. Une rencontre que ce pays d'Afrique centrale doit impérativement gagner pour valider son ticket avant la dernière levée. Ce qui est déjà le cas du Sénégal qui connaît bien cet adversaire. Très bien même.

Les deux équipes se sont rencontrées pas moins de huit fois dans leur histoire pour un bilan équilibré de 3 victoires chacune et deux matches nuls. Leur dernier duel, qui remonte à 2017, sur la route de la Coupe d'Afrique des nations (Can) au Gabon, a été soldé par une victoire 2-0 des partenaires d'Idrissa Gana Guèye. Ce jour-là, Keita Baldé Diao et Pape Alioune Ndiaye avaient été les bourreaux des «Diables Rouges» en match amical.

Mais depuis, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. Mieux le contexte d'alors est différent de celui d'aujourd'hui. Le Congo espère retrouver son lustre d'antan en se qualifiant pour une 8e phase finale de son histoire, mais la prudence doit être de mise. Car en trois matches, les «Diables Rouges» ne sont jamais parvenus à s'imposer face aux «Lions».

En 2004, sous les ordres de Guy Stephan, le Sénégal avait battu 2-0 le Congo en éliminatoires de Can sur des réalisations de Lamine Diatta et Moussa Ndiaye. Le match retour s'était soldé par 0-0. En janvier 1968, Yatma Diop et Yatma Diouck avaient crucifié l'équipe congolaise, malgré l'égalisation de Foutika pour une nouvelle victoire 2-1 en match officiel.

Au total, en 3 rencontres officielles, le Sénégal mène la danse avec 2 victoires et 1 nul. Un bilan plus qu'honorable qui confère aux protégés d'Aliou Cissé un avantage psychologique non négligeable. Car même s'ils ont décroché leur billet après 4 victoires en autant de sorties, la victoire est impérative pour poursuivre sur cette belle dynamique. Comme pour envoyer un message fort à la concurrence.

Matches amicaux :

11 janvier 2017 : Congo 0-2 Sénégal, 26 novembre 1989 : Congo 0-0 Sénégal, 9 janvier 1972 : Sénégal 0-2 Congo, 22 janvier 1969 : Congo 1-0 Sénégal, 15 octobre 1964 : Congo 3-1 Sénégal.

Matches officiels (éliminatoires Can et mondial) :

5 juin 2005 : Congo 0-0 Sénégal, 5 juin 2004 : Sénégal 2-0 Congo

14 janvier 1968 : Sénégal 2-1 Congo (Can)

Échos du Congo

Un voyage de presque 10 heures d'horloge

Rallier le Congo n'est pas une mince affaire. La preuve par ce voyage que les journalistes ont effectué dans ce pays d'Afrique centrale pour les besoins de la couverture médiatique de la 5e et avant-dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations (Can) Cameroun 2022 entre le Congo et le Sénégal. Il aura fallu braver 10 heures de vol et des escales à l'aéroport international Gnassingbe Eyadema de Lomé et N'Djili de Kinshasa pour finalement fouler le territoire du Congo.

Le français, le lingala et le kituba, les langues les plus parlées

Le voyageur sénégalais qui quitte son pays pour le Congo ne sera pas dépaysé. En effet, le français constitue la langue officielle comme il est de coutume au Sénégal. Le Congo aussi se distingue, par ailleurs, par sa diversité linguistique. Le lingala et le kituba ont un statut de langues nationales un peu comme le sérère, le diola, le peul, entre autres au Sénégal.

Des supporters presque résignés

Le Congo est toujours en course pour se qualifier à la prochaine Coupe d'Afrique des nations (Can) Cameroun 2021. Pour espérer participer à cette grande compétition, les «Diables Rouges» (2e, 7pts) doivent impérativement battre les «Lions» pour valider leur ticket au Cameroun. Mais un tour dans les quartiers de Brazzaville a permis de lever un coin du voile sur les espérances des supporters locaux sur ce match contre le Sénégal. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est le pessimisme qui prime quant à une hypothétique victoire du Congo sur le Sénégal. Même s'il ne s'impose pas, l'équipe congolaise gardera tout de même toutes ses chances face à la Guinée Bissau (3pts) lors de la 6e et dernière journée des éliminatoires.

L'Ambassadrice du Sénégal au Congo souhaite la bienvenue à la presse

Si elle avait, dans un premier temps, pris la décision de venir accueillir, à l'aéroport, la presse, l'Ambassadrice du Sénégal au Congo, Son Excellence Mme Batoura Kane Niang, a été obligée de rebrousser chemin à cause de la pluie. N'empêche, elle a rendu visite aux journalistes pour leur souhaiter la bienvenue et leur témoigner de sa disponibilité.

(Envoyé spécial au Congo)