Afrique: [Lignes libres] Congo-Sénégal - Contexte différent, enjeux proches !

Le contexte n'est pas le même ; mais les enjeux sont plutôt proches. Il y a six ans, en demi-finale du tournoi de football des Jeux africains, les «Diables rouges» du Congo, alors entraînés par Claude Le Roy, se dressaient sur la route des «Lions» conduits par Serigne Saliou Dia au stade Alphonse Massamba-Débat de Brazzaville. Tout le peuple congolais misait sur son équipe pour remporter l'or de ces 11èmes Jeux, comme en 1965 lors de la toute première édition, déjà à Brazzaville. Pour le cinquantième anniversaire de ces «Jo de l'Afrique» et donc pour la symbolique, il fallait le métal précieux dans le sport roi pour que la fête fût totale. Sauf que les Congolais n'étaient pas allés plus loin que cette demi-finale : des «Lions» survoltés leur avaient filé un cinglant 3 - 1 qui les avait ramenés sur terre.

Ce vendredi, ce n'est pas d'une place en finale qu'il sera question, pour les «Diables rouges». Mais d'une qualification à la prochaine Can, en janvier et février 2022 au Cameroun tout proche. En face, se dresseront les «Lions» du coach Aliou Cissé qui ont déjà bien au chaud leur ticket qualificatif au fond de leur gibecière, mais qui n'en seront pas moins décidés à imiter ceux de Serigne Saliou Dia. Surtout qu'au besoin, il y aura un certain Pape Seydou Ndiaye pour leur rafraîchir la mémoire et leur conter par le menu le scénario de la demi-finale de 2015. Capitaine de cette équipe-là qui avait décroché l'or en finale aux dépens du Burkina Faso, l'actuel gardien de but du Jaraaf effectue son retour dans la grande Tanière à la faveur des nombreux forfaits de portiers.

M'enfin, l'actuelle cuvée des «Lions» ne devrait même pas avoir à se référer au passé pour se motiver Son présent (numéro 1 en Afrique depuis deux ans et invaincue dans ces éliminatoires de la Can «Cameroun 2022») et son futur plus ou moins proche (faire mieux à la prochaine phase finale que lors de la précédente où elle avait perdu en finale contre l'Algérie) suffiront largement à la pousser à garder (à défaut de hausser) ses standards de performance et à poursuivre sa marche victorieuse.

Ce sera tout sauf facile face à des Congolais qui eux non plus, n'ont certainement pas oublié la demi-finale perdue, il y a six ans, à domicile et qui savent qu'en cas de victoire, ils décrocheront leur billet pour le court voyage de janvier prochain chez le voisin camerounais. Mais, les «Lions» ont un standing à préserver. Et après eSwatini et la Guinée Bissau chez eux, ils ne se gêneront pas pour dicter leur loi au Congo. Comme Pape Seydou Ndiaye et les siens il y a six ans...