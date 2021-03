Afrique: Elim. CAN 2021 - L'opération n'a pas été une réussite pour la Zambie devant l'Algérie !

Ce jeudi 25 Mars 2021, à 20h avait lieu le cinquième match du groupe "H", La Zambie, bien aidée par un arbitrage douteux, arrache le nul chez elle face à l'Algérie (3-3), mais est quand même éliminée. Les Verts, avec la qualification déjà en poche, se sont montrés relativement inquiétants derrière !

Début de match plutôt agréable pour les Verts, Rachid Ghezzal trouvé à l'issue d'un rush côté gauche d'Islam Slimani, a ouvert la marque pour l'Algérie (1-0, 18e). Avant de rendre la pareille au buteur de l'OL, avec une passe décisive délivrée après une percée superbe (2-0, 25e).

Les Verts mènent logiquement après une demi-heure maîtrisée, mais la Zambie, dos au mur, s'est alors livrée. Avec un bloc plus haut, les Chipolopolos ont enfin fait peser le danger sur le but adverse, et Patson Daka a provoqué un penalty discutable, avant de se faire justice lui même (1-2, 34e).

Les dix dernières minutes ont été plus disputées et l'Algérie reste à portée de fusil.

Au retour des vestiaires, et à peine 7 minutes de jeu, la Zambie égalise, Raïs M'Bolhi manque sa sortie sur le corner botté côté droit, il envoie le ballon de l'autre côté sur Augustine Mulenga. Ce dernier, en deux temps, dépose un centre sur la tête de Clatous Chama, qui croise parfaitement à bout portant et M'Bolhi est battu ! (2-2, 52e).

les Algériens exercent une grosse pression sur les Chipolopolos trop soucieux de bien ressortir, Kabaso Chongo manque son dégagement acrobatique côté gauche, Baghdad Bounedjah récupère le cuir, avant de centrer dans le paquet ! Slimani est à la retombée et crucifie le portier Chibwe (2-3, 55e) .

Au fil des minutes, les Zambiens se montrent de plus en plus pressants. Intéressants dans leurs combinaisons dans les petits espaces, Moses Phiri, sur un second ballon qui retombe dans la surface algérienne, est très légèrement bousculé dans le dos par Mehdi Tahrat. L'arbitre désigne le point de penalty, Patson Daka transforme l'essai est les Verts sont fous de rage ! (3-3, 80e).

La Zambie n'avait effectivement rien d'un foudre de guerre, n'empêche que les deux formations n'ont pas pu se départager durant les 90 min de jeu, à l'issue d'un match catastrophique pour l'arbitre Comorien Abdelaid vu que l'homme au sifflet a bien pesé dans le résultat de cette partie.

Elim. CAN 2021 : L'opération n'a pas été une réussite pour la Zambie devant l'Algérie !