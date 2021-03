Afrique: Eliminatoires CAN 2021 - Le Sénégal se rend au Congo Brazza dans la peau du leader incontesté du groupe I

Premier du groupe I, le Sénégal sera cet après-midi de vendredi 26 mars 2021, au Congo, pour la 5e journée des éliminatoires de la CAN Cameroun 2021. Déjà qualifiés, les Sénégalais semblent décidés à tout donner pour conserver leur première place.

Mané et ses coéquipiers seront au Cameroun l'année prochaine pour prendre part à la Coupe d'Afrique des nations. Mais, il reste deux journées et cela passe par, affronter le Congo Brazzaville aujourd'hui, avant de recevoir l'Eswatini le mardi 30 mars prochain, à Dakar.

En effet, avec 12 points et autant de victoires en 4 matchs, le Sénégal marche sur ce groupe I composé du Congo, de la Guinée-Bissau et de l'Eswatini. Avec 9 buts marqués et un seul encaissé face au petit poucet, l'Eswaniti, Aliou Cissé se déplace avec une grande confiance en terre congolaise. Des Congolais qu'il avait battus à Dakar sur le score de 2 buts à 0. C'était le 13 décembre 2019.

Le Congo doit aussi se rassurer

Deuxième du groupe I avec 7 points, les Congolais sont à 4 longueurs d'avance de la Guinée- Bissau, qui a seulement 3 petits points, et qui se déplace aujourd'hui à 13H GMT en Eswatini. Avec une victoire, la Guinée-Bissau compterait 6 points, et si le Congo perd ou fait nul contre le Sénégal tout à l'heure, le dernier match Guinée-Bissau vs Congo, serait une finale pour la deuxième place du groupe I.