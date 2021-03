Congo-Brazzaville/Sénégal: Elim CAN 2021 - Les Diables Rouges promettent les feux de l'enfer aux Lions du Sénégal

Déjà qualifiés, les hommes d'Aliou Cissé affrontent le Congo ce vendredi dans la cadre de la 5ème journée des éliminatoires de la CAN 2021.

Le Congo joue très gros. En effet, les Diables Rouges reçoivent le Sénégal, déjà qualifié. Une victoire ou un nul, au bout des 90 mn qualifierait le Congo à la prochaine CAN. Avec 7 points au compteur, la sélection congolaise a son destin en main. Par contre, en cas de contre-performance, elle se mettrait en difficulté et sentirait davantage la menace de la Guinée-Bissau (qui aura d'abord fait le job devant l'Eswatini). Les Congolais peuvent valider leur billet s'ils gagnent ou bien s'ils font match nul et que la Guinée Bissau ne gagne pas en Eswatini dans l'autre match du groupe, ou encore s'ils perdent et que la Guinée Bissau s'incline aussi. Dans le cas contraire, les Diables Rouges joueront la qualif' mardi en Guinée Bissau.

Content de retrouver la sélection après plusieurs mois d'absence, Thievy Bifouma sera l'un des joueurs le plus attendu des Diables Rouges. Le joueur a promis donner le meilleur de lui-même ce vendredi contre le Sénégal pour permettre au Congo de relever le défi de la qualification pour la phase finale de la CAN.

« Je suis content de retrouver la sélection car cela fait un bout de temps. C'est un match comme tout autre parce qu'il fait partie des qualifications de la CAN que nous voulons y participer. Il va falloir être à la hauteur et travailler davantage pour ça. Je promets au public qu'on va se donner à 100%. Nous avons déjà battu les grandes nations. Ça peut arriver aussi demain et nous espérons avoir un bon résultat à la clé », a déclaré le joueur de Shenzhen FC.

Avec ou sans public, Thievy Bifouma garde la même motivation. « Pour moi vous êtes toujours le 12e homme. On a besoin de vous. Nous jouons pour représenter les couleurs du pays. On vous représente aussi en tant que Congolais. Vous allez nous manquer vu que vous ne pouvez pas tous y participer à cette rencontre et venir au stade. Mais sachez qu'on va tout donner, tout essayer pour ne pas vous décevoir et ramener cette joie au pays », a promis Thievy Bifouma.

