Afrique: Elim CAN 2021 - Grande première pour les Comores et la Gambie, le tableau partiel des qualifiés

Les Comores et la Gambie se sont qualifiées jeudi pour leur première CAN, au même titre que l'Égypte, le Ghana, la Guinée équatoriale et le Zimbabwe.

Alors que la 5e et avant-dernière journée des éliminatoires de la CAN 2021 bat son plein, on connaît déjà 14 des 24 qualifiés pour la phase finale qui aura lieu en janvier prochain au Cameroun. Après la qualification historique des Comores mercredi, plusieurs nations ont composté leurs billets pour la CAN 2021 ce jeudi lors de la 5e journée des éliminatoires. Citons pêle-mêle : le Ghana, l'Egypte, le Gabon, la Guinée équatoriale et la Gambie. Les Gambiens se sont qualifiés à la surprise générale aux dépens de la RDC. Enorme déception pour les Léopards qui sont pourtant de vieux habitués aux joutes continentales. Faut-il rappeler que la Tunisie s'était qualifiée à l'issue de la 4e journée. Absente des deux dernières CAN, la Guinée Equatoriale signe son retour, tout comme le Burkina Faso et le Gabon qui avaient quant à eux manqué l'édition 2019.

Les 14 qualifiés déjà connus :

- Cameroun (pays-hôte), 20e participation, la dernière en 2019;

- Sénégal, 16e participation, la dernière en 2019;

- Algérie, 19e participation, la dernière en 2019;

- Mali, 12e participation, la dernière en 2019;

- Tunisie, 20e participation, la dernière en 2019;

- Burkina Faso, 12e participation, la dernière en 2017;

- Guinée, 13e participation, la dernière en 2019;

- Comores, 1ère participation;

- Gabon, 8e participation, la dernière en 2017;

- Gambie, 1ère participation;

- Egypte, 25e participation, la dernière en 2019;

- Ghana, 23e participation, la dernière en 2019;

- Guinée Equatoriale, 3e participation, la dernière en 2015;

- Zimbabwe, 5e participation, la dernière en 2019;

Les 10 derniers billets en jeu :

1 place : Ouganda/Malawi (Groupe B)

1 place : Afrique du Sud/Soudan (Groupe C)

2 places : Maroc/Mauritanie/Burundi/Centrafrique (Groupe E)

1 place : Rwanda/Mozambique/Cap Vert (Groupe F)

1 place : Congo/Guinée-Bissau (Groupe I)

2 places : Ethiopie/Côte d'Ivoire/Madagascar/Niger (Groupe K)

2 places : Nigeria/Bénin/Sierra Léone/Lesotho (Groupe L)