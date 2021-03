Congo-Brazzaville: L'heure du conte

S'il est vrai que la littérature aristocratique écrite des villes a contribué d'une façon probablement plus décisive à dessiner notre carte d'identité culturelle, il n'en demeure pas moins que, dans nos terroirs, la littérature orale a tenu une place essentielle durant plus d'un millénaire. Elle a formé de grands esprits et réussi à perpétuer un patrimoine encore dans la mémoire collective, lequel réclame l'urgence d'une attention particulière pour une sauvegarde intelligente.

Ce plaidoyer, que nous retraçons sous une autre forme dans ce numéro à travers l'interview d'un des plus grands conteurs congolais, est, en effet, celui finalement de plusieurs institutions vouées à la même cause, avec en réflexion le patrimoine culturel immatériel comme un héritage commun. En revendiquant, au-delà, une dimension instructive et morale, le conte, si nous réussissons à pérenniser des initiatives de nos artistes, peut bien servir de pont au développement car il permet de transmettre aux générations futures la vie de nos ancêtres, afin de promouvoir le vivre-ensemble et retracer l'histoire de nos communautés.

Que nous reste-t-il de notre identité maintenant que le monde ressemble à un seul village avec un savoir culturel presque homogène ? Difficile de répondre à la question tant les nouvelles passerelles d'éducation et de divertissement, accrochées aux nouveaux médias, ont phagocyté la dimension hétéroclite des savoirs et des cultures. Les moyens par les artistes existent pour agir, sauvegarder et viabiliser cette littérature, pourvu qu'on apporte un peu d'attention aux desseins souvent riches mais soutenus que faiblement.