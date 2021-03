Afrique: Eliminatoires CAN 2021 - Avec Wilfried Zaha et Amad Diallo titulaires, voici le onze probable de la Côte d'Ivoire face au Niger

Ce vendredi 26 mars 2021 à 16H GMT, la Côte d'Ivoire sera face au Niger dans le cadre de la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2021 du groupe K. Privés de certains cadres, la rédaction de Africatopsport a concocté la liste potentielle des joueurs que pourrait aligner Patrice Beaumelle, avec Wilfried Zaha et Amad Diallo dans le onze entrant.

Dans quel dispositif et avec quels joueurs Patrice Beaumelle pourrait évoluer ?

En effet, le sélectionneur ivoirien a la lourde tache de qualifier les Eléphants à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui se jouera l'année prochaine au Cameroun. Avec 26 joueurs appelés, il devra trouver les combinaisons possibles pour bien faire jouer tous ces talents qu'il possède. Des talents tels que Wilfried Zaha et Amad Diallo qui font les beaux jours de leurs clubs en Angleterre. Lui qui a déjà joué en 3-4-3 et en 4-3-3, sera obligé avec les absences et forfaits d'utiliser un système qui correspond aux forces qu'il a dans son équipe.

Le 4-2-3-1 reste alors une solution pour lui.

Le dispositif

Avec l'absence de Cornet et de Sinaly Diomandé, Patrice Beaumelle sera obligé d'abandonner son 3-4-3, qui demande un travail énorme des ailiers défenseurs. Alors il ne reste plus qu'à faire ses poulains en conduire le 4-2-3-1, quand on sait qu'il a de la vitesse devant et des milieux de terrain tant rugueux que créatifs.

Le onze probable

La défense

Dans les buts, Gbohouo Sylvain devrait garder sa place, avec une charnière Bailly-Boly. Sur les côtés, Aurier et Kanon feraient l'affaire.

Le milieu

Pour rassurer la défense, le Milanais Franck Késsié, qui fait une très bonne saison avec l'AC Milan, est susceptible de démarrer avec le capitaine Serey Dié.

L'attaque

A 4 devant, ils pourraient créer d'énormes problèmes à la défense nigérienne. Il s'agit bien de Wilfried Zaha, sur le côté gauche qu'il affectionne, de Nicolas Pépé comme ailier droit, de Jean Kouassi Evrad à la pointe de l'attaque, qui ne cesse de mettre des buts dans le championnat chinois, et enfin de la pépite de Manchester United, Amad Diallo, que Beaumelle pourrait utiliser comme meneur de jeu juste derrière l'attaquant.