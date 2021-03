Afrique de l'Ouest: Situation de la Covid-19, campagne de vaccination, situation économique, monétaire et financière - La 22ème session ordinaire de l'UEMOA dresse son satisfecit

A l'issue de la conférence des chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest africaine tenue hier, jeudi 25 mars, par visioconférence, les dépositaires de cette Union ont noté avec satisfaction la situation qui prévaut dans l'Union.

La 22ème session ordinaire de la conférence des chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest africaine (Uemoa) s'est tenue hier, jeudi 25 mars, par visioconférence à l'effet d'examiner entre autres points, la situation de la covid-19 au sein de l'espace communautaire à l'- heure des campagnes de vaccination, l'état de l'Union en 2020 avec notamment la situation économique, monétaire et financière ainsi que l'état de mise en œuvre des Chantiers de Haut niveau de l'Uemoa.

La Conférence, après avoir entendu le rapport des actions mises en œuvre par les Organes et Institutions de l'Union en 2020, pour soutenir l'activité économique dans le contexte de cette pandémie ainsi que celui des actions prévues pour l'année 2021, a exprimé toute « sa satisfaction aux initiatives prises par les Institutions communautaires pour soulager les populations vulnérables, soutenir l'économie, en particulier les petites et moyennes entreprises », souligne le communiqué tout en notant « avec satisfaction le rapport de la Commission de l'Uemoa sur la situation de la covid-19 dans l'Union et par la même occasion adopter les principales recommandations relatives à la facilitation de la circulation transfrontalière des personnes et des biens. Sur ce, « elle fixe à cinq (05) jours, à compter de la date de prélèvement de l'échantillon, la durée de validité des tests de dépistage à l'entrée et au départ des aéroports des Etats membres ».

LE COUT DU DEPISTAGE FIXE A 25 000FCFA

Les chefs d'Etat ont en revanche reconnu les résultats des tests covid-19 réalisés par les structures nationales habilitées. Là-dessus, ils fixent à vingt-cinq mille (25.000) FCFA, le coût du test de dépistage de la covid-19 pour les voyageurs utilisant le transport aérien à compter de Mai 2021. Dans le même sillage, la Conférence encourage la réouverture progressive des frontières terrestres dans le respect des exigences sanitaires requises tout en précisant qu'au moment opportun, le coût du test de dépistage de la covid-19 sera fixé à cinq mille (5 000) FCFA pour les voyageurs utilisant les voies terrestres. Par conséquent, elle exhorte tous les Etats membres à prendre les dispositions idoines pour la mise en œuvre de stratégies nationales de vaccination des populations cibles contre la maladie à Coronavirus.

LA BCEAO ENCOURAGEE POUR SES BONS

COvID-19 Au titre du soutien aux investissements privés, les chefs d'Etat et de gouvernement encouragent les Etats membres à alléger les procédures d'accès aux fonds de soutien covid-19 et à stimuler l'investissement dans les entreprises par la mise en place de mesures incitatives. Ils félicitent la Banque Centrale pour les mesures prises dans le cadre de la lutte contre la pandémie, notamment l'augmentation sensible de la liquidité et la baisse des taux directeurs pour assurer la poursuite du financement adéquat des économies par les banques ainsi que le lancement des « Bons covid-19 » pour permettre aux Etats de lever des fonds importants à coût modéré sur le marché financier régional. Ils l'encouragent à poursuivre ces actions afin de contribuer à une relance rapide de l'activité économique. Les Chefs d'Etat et de Gouvernement félicitent également les Institutions communautaires pour la mise en place effective des mécanismes de financement des Etats membres ainsi que l'appui au secteur privé et aux Systèmes financiers décentralisés (Sfd). Ils saluent particulièrement la décision de la Bceao autorisant les banques et les institutions de microfinance à accorder à leur clientèle affectée par la pandémie et qui le sollicitent un report d'échéances sur les prêts, pour une période de trois mois renouvelables une fois, sans charge d'intérêt, ni frais, ni pénalité de retard. Ils saluent également les mesures prises pour réduire les coûts d'utilisation des moyens de paiement digitaux, en vue de promouvoir davantage leur usage et contribuer ainsi à limiter les déplacements et les contacts physiques des populations durant la pandémie. La question relative au financement de la lutte contre l'insécurité du G5 Sahel a été également encouragée.

2 MILLIARDS SUPPLEMENTAIRES POUR LE G5 SAHEL

Par ailleurs, la Conférence a décidé de l'octroi d'un financement exceptionnel de 2 milliards FCFA pour soutenir cette initiative. Cela vient en complément des 100 millions USD déjà décaissés pour les trois pays membres de la ligne de front du G5 Sahel. S'agissant du chantier relatif à la sécurité alimentaire et nutritionnelle, la Conférence note l'état d'exécution satisfaisant des initiatives et mesures en cours pour renforcer la résilience des populations face aux déficits céréaliers et à l'incidence du changement climatique. Au titre du financement de l'économie, la Conférence salue les actions de la Banque Centrale qui ont permis une détente du coût du crédit dans l'Union, un renforcement de la gouvernance des institutions financières et une amélioration des mécanismes de financement.

LE TAUX DE CROISSANCE DE L'UNION RESSORTI A 0,9% EN 2020

La Conférence a noté avec satisfaction les financements de la Boad qui ont permis d'apporter un appui considérable aux Etats ainsi qu'aux Petites et moyennes entreprises de l'Union. En 2020, la situation macroéconomique de l'Union a connu une dégradation sensible avec notamment un taux de croissance moyen qui est ressorti à 0,9%, soit une réduction de près de six points de pourcentage par rapport à la prévision initiale de 6,6%. S'agissant de la revue annuelle des réformes, politiques, programmes et projets communautaires, les Chefs d'Etat et Gouvernement se réjouissent de l'amélioration du taux global de mise en œuvre des réformes, qui est passé de 74% en 2019 à 76% en 2020.

LE PROCESSUS DE CREATION DE LA MONNAIE ECO ENCOURAGE

Concernant le processus de création de la monnaie unique de la Cedeao, la Conférence salue les avancées enregistrées et réaffirme la détermination des Etats membres de l'Uemoa à poursuivre leur engagement dans ce projet. La Conférence a pris acte de la fin du mandat du Président du Conseil Régional de l'Epargne Public et des Marchés Financiers et félicite Mamadou Ndiaye, président sortant du Crepme, pour les 12 résultats remarquables obtenus notamment dans la contribution du Marché Financier Régional au financement des économies.