Afrique: Eliminatoires CAN 2021 - Congo-Sénégal (5ème journée) - Place aux nouveaux

L'équipe nationale de football du Sénégal, déjà qualifiée va affronter ce vendredi à partir de 16 heures le Congo à Brazzaville pour le compte de l'avant-dernière journée des éliminatoires de la CAN Cameroun 2021. Un match qui verra la participation de nouveaux Lions sur lesquels le sélectionneur Aliou Cissé va s'appuyer pour les échéances à venir.

Gagner pour asseoir un peu plus sa suprématie dans ce groupe (I) où l'équipe nationale du Sénégal a déjà assurer l'essentiel en compostant son ticket pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations prévue au Cameroun en 2022. C'est que les hommes d'Aliou Cissé vont tenter ce vendredi 26 mars face au Congo à 16 heures au stade Alphonse Massamba-Debat de Brazzaville. Un match comptant pour la cinquième et avant dernière journée des qualifications de la CAN. Déjà lors de la manche aller le 13 novembre 2019, les «Lions» avaient gagné (2-0) au Stade Lat Dior de Thiès grâce à Sidy Sarr et Habib Diallo aujourd'hui absents du groupe.

Quinze des joueurs qui avaient pris part à cette rencontre dont six titulaires sont d'ailleurs absents pour des raisons diverses. Mais des «cadors» comme Sadio Mané, Idrissa Gana Guèye, Cheikhou Kouyaté entre autres, sont présents. Une opposition différente de celle de l'aller puisque le sélectionneur des vice-champions d'Afrique Aliou Cissé a fait appel à d'autres joueurs dont beaucoup honorent leur première sélection à l'image d'Abdou Diallo, Nampalys Mendy ou encore Abdallah Sima.

D'ailleurs, certains sont même pressentis pour être titulaires notamment le défenseur du PSG qui pourrait évoluer dans l'axe en profitant de l'absence de Kalidou Koulibaly suspendu pour cumul de carton. Egalement au milieu de terrain où Nampalys Mendy lui, pourrait faire ses débuts au côté d'Idrissa Gana Guèye et du jeune Pape Matar Sarr.

Devant, le pensionnaire de Slavia Prague Abdallah Sima peut aussi bousculer la hiérarchie au vu de la saison qu'il fait avec 15 buts toutes compétitions confondues.

En l'absence de Mendy et de Gomis, Timothy Dieng titulaire dans son club de Queens Park Rangers en championship, pourrait peut garder les cages des Lions mais Pape Seydou Ndiaye peut avoir aussi ses chances. Le joueur de Jaraaf connait bien la sélection car, il a participé à la CAN 2017 au Gabon avant de perdre sa place suite à une bourde à Ouagadougou devant le Burkina Faso lors des éliminatoires de la coupe du monde Russie 2018. Rappelons que le Sénégal est premier de son groupe avec (12 points), suivi du Congo (7 points), Guinée-Bissau, troisième (3 points) et enfin l'Eswatini, quatrième (1 point).

MATCHES DU GROUPE I

13h : eSwatini-Guinée-Bissau

16h : Congo-Sénégal