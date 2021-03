Ile Maurice: Reprise de la pêche dans le lagon de Trou d'Eau Douce à La Cambuse

communiqué de presse

Le gouvernement a levé l'interdiction sur les activités de pêche dans le lagon de La Cambuse à Mahébourg et de Bois des Amourettes à Trou d'Eau Douce, à partir du 29 mars 2021. Les derniers résultats de l'analyse de l'eau de mer en mars 2021 ont révélé qu'aucune trace d'huile et graisse, ni d'hydrocarbures et polycycliques ont été détecté dans les divers échantillons collectés le long du lagon de La Cambuse à Trou d'Eau Douce.

Le ministre de l'Economie bleue, des Ressources Marines, de la Pêche et de la Marine, M. Sudheer Maudhoo a fait cette déclaration cet après-midi à Port-Louis. Cependant, il a déclaré que les activités de pêche sont interdites dans le lagon de Pointe Canon à Vieux Grand Port malgré qu'aucun hydrocarbure et polycyclique n'ont été détecté dans l'eau de mer et les poissons, néanmoins il ajoute que de l'hydrocarbure a été détecté dans les sédiments. La pêche est également interdite dans un périmètre de 500 mètres à proximité du MV Wakashio, a-t-il déclaré.

Le ministre Maudhoo a rappelé que depuis août de l'année dernière, des restrictions de pêche ont été imposées dans la région de Pointe d'Esny mais en guise de solidarité envers la communauté de pêcheurs touchée par la situation, le gouvernement a accordé une subvention de Rs 10,200 chaque mois, notamment aux pêcheurs inscrits et à ceux qui ont fait une demande de carte de pêcheur et autres operateurs dans le domaine de la pêche.

Cependant, le ministre a ajouté que depuis la mi-décembre suite à l'autorisation de la pêche au large du lagon de Trou d'Eau Douce à Blue Bay après plusieurs tests effectués, la subvention de solidarité de Rs 10,200 fut stoppée pour les pêcheurs.

Il a souligné qu'à la demande de la communauté de pêcheurs concernant les difficultés qu'elle rencontrait en ce qui concerne la pêche au large dans cette région, le gouvernement a réactivé sur une base humanitaire la subvention de solidarité et les a remboursées 15 jours en décembre ainsi que pour les mois de janvier et février, tous les opérateurs de pêche ont bénéficié de l'allocation de solidarité. Par ailleurs, il a précisé que la communauté des pêcheurs bénéficiera également de l'allocation de solidarité pour le mois de mars 2021.