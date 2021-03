Ile Maurice: Covid-19 - L'hôpital de Souillac temporairement fermé

communiqué de presse

L'hôpital de Souillac est temporairement fermé au public suite à la détection de cas positifs à la COVID-19 et les mesures nécessaires sont prises pour assainir et nettoyer l'établissement. Entre temps, les services essentiels seront toujours offerts au public dans un bâtiment situé à côté de l'hôpital et un centre de jeunesse à proximité.

Le ministre de la Santé et du Bien-être, Dr Kailesh Jagutpal, a fait cette annonce, ce soir, lors du point de presse quotidien du National Communication Committee sur la COVID-19, au bâtiment du Trésor à Port Louis. Le Dr Catherine Gaud était également présente.

Le ministre Jagutpal a souligné que les résultats des tests PCR effectués hier ont révélé cinq nouveaux cas locaux comme suit : quatre grâce à l'exercice de contact tracing, et tous sont liés au cluster de Curepipe ; et une personne qui travaille comme infirmière à l'hôpital de Souillac, au service de dialyse, et qui habite Chemin Grenier.

Il a fait ressortir que, suite à l'exercice de contact tracing et du dépistage de la COVID-19 à l'hôpital de Souillac aujourd'hui, 18 autres cas positifs à la COVID-19 ont été identifiés : 14 membres du personnel de l'hôpital de Souillac ; un patient dialysé ; et trois proches de l'infirmière.

En outre, les patients dialysés concernés ainsi que le personnel travaillant avec l'infirmière, a précisé le ministre, sont en quarantaine dans un hôtel. Il a informé qu'un corridor sanitaire a été installé à l'hôpital de Souillac afin que les patients dialysés puissent continuer à être traités avant de retourner au centre de quarantaine. Dr Jagutpal s'est également penché sur l'exercice de recherche des contacts et a expliqué comment il est réalisé.

Décès d'un patient pas causé par la COVID-19

Dr Gaud a fait ressortir que le patient diabétique, âgé de 48 ans, qui a contracté la COVID-19 à Madagascar et qui a été rapatrié pour recevoir un traitement, est décédé aujourd'hui des suites d'un infarctus du myocarde et d'une ischémie, qui est généralement causée par des problèmes de vaisseaux sanguins, avec des dommages ou un dysfonctionnement des tissus qui en résultent.

Elle a indiqué que deux patients actuellement sous traitement sont toujours dans un état sérieux et que le personnel médical suit leur situation de près. Elle a aussi expliqué comment les tests sont effectués suite à l'exercice de contact tracing et lorsque des personnes positives sont identifiées dans les centres de quarantaine.

De plus, Dr Gaud a lancé un appel à toute personne qui s'est récemment rendue à l'hôpital de Souillac ou qui pense avoir été en contact avec une personne testée positive à la COVID-19. Elle leur conseille vivement d'appeler la hotline 8924 ou de se rendre au plus vite dans un centre de dépistage afin de s'assurer de n'avoir pas été contaminé.