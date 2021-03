Algérie: Elargir le réseau des structure de santé pour une meilleure prise en charge du citoyen

Ouled Djellal — Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid a mis en exergue, jeudi depuis la commune de Sidi Khaled dans la wilaya d'Ouled Djellal, la nécessité d'"élargir le réseau des structures de santé, en vue d'assurer une meilleure prise en charge du citoyen".

Inspectant la polyclinique du chahid Mohamed Zahana dans le cadre de la visite de travail et d'inspection dans la wilaya d'Ouled Djellal, de concert avec le ministre de la Poste et des Télécommunications, Brahim Boumzar, du Secrétaire d'Etat auprès du ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Chargé de la Réforme hospitalière, Ismail Mesbah, le ministre a indiqué que " les projets des établissements hospitaliers que son secteur ministériel ambitionne de réaliser, disposeront de toutes les structures nécessaires, des spécialités et des équipements indispensables à même d'assurer la prestation de santé dont le citoyen a besoin".

A ce titre, le ministre a fait savoir que " son département ministériel a proposé le projet de réalisation d'un hôpital de 240 lits entre les deux communes de Sidi Khaled et le chef-lieu de la wilaya d'Ouled Djellal, disposant de tous les moyens, mais ceci s'est heurté à la revendication par le citoyen concernant la réalisation d'un hôpital autonome dans chacune de ces deux communes".

Le ministre a donné des instructions à l'effet d'aménager les salles de soins, d'assurer les moyens indispensables à une meilleure prise en charge du citoyen et d'assurer les prestations de façon équitable, avec des staffs médicaux qualifiés qui s'acquitteront de leurs tâches dans toutes les régions, ajoutant que les spécialités médicales demeurent parmi les revendications importantes.

A ce propos, M. Benbouzid indiqué que " 25% des internes dans les spécialités médicales restent dans le public, tandis que le reste se dirigent vers le privé".

Abordant les nouvelles structures dont a bénéficié la wilaya d'Ouled Djellal, récemment promue en wilaya à part entière, le ministre a indiqué que " la wilaya a connu une levée de gel sur le projet de réalisation d'un hôpital de 60 lits à Sidi Khaled et dont les travaux seront lancés prochainement, en sus de la réalisation, à l'avenir, d'un hôpital spécialisé en hémodialyse, en néphrologie et en urologie, d'une capacité d'accueil de 56 lits, grâce à un don d'un bienfaiteur".

Le ministre a supervisé lors de sa visite dans la wilaya, de concert avec le ministre de la Poste et des Télécommunications et du Secrétaire d'Etat auprès du ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Chargé de la Réforme hospitalière, la pose de la première pierre de la réalisation d'un hôpital spécialisé en dialyse, néphrologie et en urologie .

La délégation ministérielle a visité l'hôpital Achour Ziane dans le chef-lieu de wilaya avant d'inspecter le terrain de réalisation d'un hôpital de 60 lits à Sidi Khaled.