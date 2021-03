Algérie: Accélérer l'aménagement des centres postaux pour améliorer les prestations

El-Meghaier — Le ministre de la Poste et des Télécommunications, Brahim Boumzar, a appelé, jeudi soir à El-Meghaier, à accélérer les travaux d'aménagement et d'extension des centres postaux en vue d'améliorer les prestations offertes aux clients.

S'exprimant en marge de la mise en service du projet de raccordement de la cité des 940 logements au réseau de fibre optique à domicile (FTTH), le ministre a indiqué que l'aménagement des structures postales aux normes et standards modernes est à même de permettre une large amélioration du service public, un des principaux objectifs du secteur.

Les doléances des clients des entreprises Algérie-Poste et Algérie-Télécom sont au centre des préoccupations du ministère, notamment en termes de qualité et de pérennité des prestations, et exigent l'aménagement et l'extension des structures et la réalisation de nouvelles, pour répondre aux attentes des clients, a-t-il souligné.

Un exposé a été présenté à cette occasion au ministre de la Poste et des télécommunications sur la situation du secteur dans cette nouvelle wilaya, citant l'existence de 33 bureaux de poste qui seront dotés de moyens de paiement électronique.

Concernant les infrastructures d'Algérie-Télécom, la wilaya dispose d'un réseau de 446,7 km de fibre optique, 45 stations MSAN et 12 stations 4G-LTE de téléphone fixe.

M.Brahim Boumzar a procédé, par ailleurs, à la mise en service d'une station 4G-LTE dans la commune de Sidi-Khelil, un support permettant de raccorder 650 abonnés aux services de l'Internet et de téléphonie fixe.

Il a mis en exploitation un projet similaire dans la commune de Djamaâ où il a inauguré aussi l'agence commerciale de l'opérateur de téléphonie mobile "Mobilis", dans le cadre du rapprochement des structures commerciales du client et de l'amélioration du service public.

Lors de cette visite de travail d'une journée dans la wilaya d'El-Meghaier, le ministre de la Poste et des télécommunications était accompagné du ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, et du secrétaire d'Etat auprès du ministre de la Santé, chargé de la Réforme hospitalière, Smail Mesbah.