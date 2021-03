Cote d'Ivoire: Basket-ball (Élite camps 2021) - Clôture du 1er elite Camps cet après-midi

La cérémonie de clôture du premier « Élite Camps 2021 » aura lieu cet-après midi, au Palais des sports de Treichville. Le stage gratuit organisé par l'Abidjan basket-ball club Fighters, en collaboration avec la Fondation Jordan Nwora, du nom de l'ailier international nigérian des Bucks de Milwaukee, en Nba.

Une vaste opération de détection de jeunes talents soutenue et encouragée par Fiba Afrique, à travers le colonel Samuel Ahmedu, président de la zone 3 et la Fédération ivoirienne de basket-ball (Fibb) qui a débuté mercredi, avec l'arrivée des experts, suivie de leur prise de contact avec les stagiaires. Ce sont au total 100 jeunes que le président Boubakari Touré et son staff managérial ont réuni pour faire une large revue de troupes.

Des jeunes filles (40) et garçons (60) venus du district d'Abidjan, mais aussi du Burkina Faso, qui ont travaillé du 24 au 26 mars, sous la houlette d'entraîneurs et formateurs américains, assistés de techniciens locaux. Trois jours pour apprendre à devenir un sportif de haut niveau. « Comment se nourrir ? Comment se comporter sur et en dehors du terrain. Ce sont des choses qu'on apprend pendant le camp », indiquait le colonel Ahmedu, président de la zone 3 de Fiba Afrique, une des chevilles ouvrières de cette session de formation.

Sur le terrain, la session a débuté mercredi par une prise de contact. « Nous avons échangé avec les enfants et les coaches présents; le temps de leur présenter le canevas de travail », précise Natosha Cummings-Price, la coach américaine chargée spécialement des jeunes filles.

Le stage a véritablement démarré, hier, jeudi, avec plusieurs ateliers. Avec au menu le maniement de balle, différents types de passes, le langage etc. « Le matin, nous avons des séances théoriques et l'après-midi pour leur permettre de mettre en pratique ce qu'ils ont appris le matin », explique coach Natacha.

Il n'y a pas que les jeunes athlètes qui sont intéressés par le stage qui devrait permettre à l'équipe de l'Abc de créer une académie de basket-ball à Abidjan. Les coaches nationaux qui veulent évoluer ont eu également l'occasion de se performer à travers des échanges avec leurs visiteurs.

A noter que la Fondation Jordan Nwora va organiser quatre « Élite Camps », dans différents pays de l'Afrique de l'Ouest. La Côte d'Ivoire, le Nigeria, le Ghana et le Bénin.