Cote d'Ivoire: Obsèques d'Irié Lou Colette/Dominique Ouattara - "C'est une femme de valeur, elle va nous manquer"

La Première dame a conduit une forte délégation qui comptait les femmes ministres au domicile du fils de la défunte.

« Nous sommes venus présenter nos condoléances à la famille de notre regrettée sœur Irié Lou Colette. Femme de conviction, femme engagée et femme de valeur ». Ce sont les mots que la Première dame, Dominique Ouattara, a laissés le jeudi 25 mars 2021, dans le cahier de condoléances au domicile de Konan Kouassi Augustin Marie-Clément, fils d'Irié Lou Colette, à la Riviera Ciad Promo, où la présentation des condoléances a commencé depuis le 17 mars.

Dominique Ouattara, qui a fait un don de 5 millions de FCfa pour l'organisation des obsèques, a été désignée par le Président Alassane Ouattara pour représenter le couple présidentiel.

Le jeudi donc, l'épouse du Chef de l'État s'est rendue au domicile du fils de la défunte avec une forte délégation qui comprenait des femmes ministres, au nombre desquelles la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant Ramata Ly-Bakayoko et la conseillère spéciale du Chef de l'État chargée du genre, Euphrasie Yao, pour assister les parents de la défunte, ainsi que la région de la Marahoué frappée par ce deuil. Siandou Fofana, ministre du Tourisme et des Loisirs, qui s'est adressé à la famille au nom de la Première dame, a fait savoir que par sa présence, Dominique Ouattara a voulu manifester les liens de fraternité qui la liaient à Irié Lou Colette.

« Le Président de la République et la Première dame ont une grande estime pour cette femme dynamique qui œuvrait pour l'autonomisation de la femme. Elle est venue témoigner combien cette dame était importante pour la vie de la nation, pour le Président de la République et pour elle-même. C'était une battante », a dit le ministre.

C'est Yougouné Bi Prosper, diplomate à la retraite, conseiller technique du ministre Zoro Bi Ballo, qui est intervenu au nom de la famille. Et a exprimé la douleur de celle-ci. Car, a-t-il souligné, Irié Lou Colette était non seulement le pilier de la famille, mais également celui de toute la région de la Marahoué. D'où la présence des élus et cadres de la région avec à leur tête le ministre Zoro Bi Épiphane, qui ont fait un don de 400 000 FCfa.

Yougouné Bi Prosper a rappelé à son hôte, avec reconnaissance, que grâce à elle, la défunte a reçu plusieurs distinctions. Elle a, entre autres, été lauréate du Grand prix des femmes leaders, et ambassadrice de la paix pour l'Unesco.

Pilier du monde agricole, Irié Lou Colette avait, dans le cadre de ses activités, réuni 200.000 femmes et 1800 coopératives. Elle avait également un grand projet d'appui à la production du vivrier et de la sécurité alimentaire ; un projet de 400 milliards de FCfa qui devait prendre en compte la construction de 23 marchés de gros, sur toute l'étendue du territoire ivoirien, y compris les deux districts, et de 38 usines industrielles pour la transformation du vivrier.

« Vu l'importance de ce projet, il a été financé par le Fonds pour l'accélération du développement agricole (Fada), il est appuyé par l'Usaid et la Bad. A terme, ce projet devait créer 35 000 emplois. Ce projet est également soutenu par le Chef de l'État et la Première dame », a expliqué le porte-parole de la famille.

Irié Lou Colette est décédée le 5 mars, au Chu d'Angré.