Afrique: Chine - La croissance économique a repris de plus belle

L'Empire du Milieu semble avoir réussi sa traversée de la crise mondiale de la Covid-19. En témoigne le satisfecit qui s'est dégagé des deux sessions de l'Assemblée populaire nationale et de la Conférence consultative politique du peuple chinois.

La Chine a enregistré une croissance économique de 2,3% en 2020. Fin 2020, le Pib chinois s'élevait à 101 600 milliards de yuans (environ 15 700 milliards de dollars américains). Des résultats qui font d'elle la seule grande économie mondiale à avoir enregistré une croissance positive dans le contexte de la crise sanitaire mondiale. L'information qui était connue des instances dirigeantes chinoises a été confirmée à l'occasion des réunions plénières annuelles (les Deux sessions) de l'Assemblée populaire nationale (Apn) et de la Conférence consultative politique du peuple chinois (Ccppc), du 4 au 11 mars 2021.

Les deux institutions se sont donc réjouies de ce que leur pays a maintenu plus ou moins la croissance économique et est, de ce fait, l'un des premiers pays à surmonter l'impact de la Covid-19, en reprenant rapidement les activités économiques. Ce, « grâce aux efforts conjoints du gouvernement et du peuple chinois (...) », observe-t-on.

Le rapport de travail du gouvernement adopté pendant les Deux sessions permet de noter qu'en 2020, la Chine a parachevé l'édification intégrale d'une société de moyenne aisance, dont l'un des critères clé est l'éradication de la pauvreté absolue. Ainsi, le gouvernement a sorti en cinq ans une cinquantaine de millions de personnes démunies de la pauvreté, dont plus de 5 millions l'an dernier.

Au nombre des chiffres clés qui illustrent les efforts gagnants des Chinois, figurent ceux relatifs à l'emploi. Ainsi 11,86 millions d'emplois ont été créés dans les zones urbaines. Ce qui a permis de réduire le taux de chômage à 5,2%. Les mesures de lutte contre l'inflation ont permis de contenir la hausse des prix à la consommation. Qui s'est limitée à 2,5%.

Forts de la maîtrise de l'impact de la Covid-19, les autorités chinoises regardent l'avenir immédiat avec optimisme. Ils entendent renouer dès cette année avec la croissance de plus de 6%. Le Premier ministre Li Keqiang l'a annoncé clairement aux parlementaires lors des assises. Il a estimé qu'« un objectif de plus de 6% nous permettra de nous consacrer pleinement à promouvoir la réforme, l'innovation et un développement de haute qualité. ».

De plus, il s'agira de promouvoir la demande intérieure et l'investissement efficace, qui devront permettre à l'économie chinoise de retrouver sa vitalité d'avant la pandémie (Taux de croissance de 6% en 2019).

Remarque importante : les dirigeants chinois tiennent à faire savoir que la Chine ne recherche pas seulement un développement de quantité, mais plutôt un développement de qualité. D'où la décision d'épouser une nouvelle dynamique de développement basée sur les réalités endogènes de développement. Bien entendu avec la prise en compte, entre autres, de la mondialisation économique.

C'est dans cette veine que les efforts reposeront sur le marché domestique. On s'attèlera alors à en valoriser pleinement le potentiel. Ce qui pourrait attirer des ressources internationales.

Le point de mire du gouvernement chinois à travers les efforts déployés est « de prendre un bon départ au cours de la période du 14e Plan quinquennal (2021-2025) afin de commémorer le centenaire du Parti communiste chinois avec des réalisations remarquables en matière de développement », a expliqué, entre autres, le Premier ministre.

Cap sur une plus grande ouverture commerciale

« Une Chine plus ouverte, plus moderne, et jouissant d'une plus grande confiance en elle-même ». Et qui veut « partager davantage avec les autres pays du monde les opportunités de son développement, en vue de créer un meilleur avenir pour tous ». C'est le leitmotiv que les autorités chinoises entendent désormais privilégier dans les échanges commerciaux de leur pays avec le reste du monde.

Cette vision a été présentée lors des deux sessions de l'Apn et la Ccppc. Et pour le dire, les dirigeants chinois n'ont pas fait l'économie des phrases fortes. « La Chine mettra en œuvre des politiques d'ouverture dans une portée plus large, dans des domaines plus vastes et à un niveau plus profond (...) », a-t-on entendu dans un des rapports d'activité du gouvernement soumis, le 5 mars, à l'organe législatif national pour délibération.

Selon ce rapport, « le pays entend promouvoir le développement stable des importations et des exportations, avec des mesures visant à favoriser de nouveaux modèles commerciaux dont le commerce électronique transfrontalier ».

Connue pour être un géant de l'exportation de produits manufacturés, la Chine voudrait s'ouvrir davantage aux « importations de produits et de services de qualité (...) ». Aussi promet-elle d'accroître sa contribution à la réussite des principales expositions qui ont lieu sur son territoire. A savoir l'exposition internationale d'importation de la Chine, la Foire d'import-export de Chine et la Foire internationale du commerce des services de Chine.

Une information qui va réjouir nombre de partenaires commerciaux de la Chine : le rapport d'activité gouvernemental indique que le pays compte réduire encore plus la liste des secteurs d'activité interdits aux investissements étrangers. Il y a de fortes chances que le secteur des services soit bien servi. Puisque le gouvernement annonce qu'il lancera davantage de programmes-pilotes pour ouvrir ledit secteur.

Place au développement vert

Les « Deux sessions » de mars 2021 auront été marquées par la réaffirmation de la Chine de son option pour le développement durable.

Le gouvernement a décidé de se lancer dans un programme de réduction de la consommation énergétique très volontariste. L'Assemblée populaire nationale (Apn) a adopté son objectif de réduire la consommation énergétique par unité de PIB jusqu'à environ 3%.

Pour les autorités, cela représente un grand pas en avant dans la transition énergétique du pays. Faut-il le noter, la Chine envisage d'atteindre le pic d'émissions de CO2 d'ici 2030 et la neutralité carbone, d'ici 2060.

Pour réussir le pari de la transition énergétique, le gouvernement est en pleine préparation d'un plan d'action visant à optimiser la structure industrielle, à diversifier et à accroître le mix énergétique du pays.

En ce qui concerne le charbon, les autorités entendent promouvoir son « utilisation propre et efficace », pendant que « le pays continuera de prendre des mesures concrètes pour développer des énergies propres comme l'énergie nucléaire, tout en garantissant son utilisation sûre». L'option est bien claire. Il s'agit, dit-on, de mettre le cap sur « un développement vert et sobre en carbone ».

Innovation à outrance

Le gouvernant chinois entend maintenir le rôle central de l'innovation scientifique et technologique dans sa démarche de modernisation. L'objectif absolu est d'atteindre l'autosuffisance en la matière.

Les députés se sont appropriés cette vision au cours de leurs assises. Aussi, se sont-ils accordés, à l'issue des travaux, sur la mise en œuvre de politiques en faveur de l'innovation. Au nombre desquelles, le soutien à la formation des scientifiques et chercheurs, la construction de laboratoires nationaux, la création de zones de pilotage pour l'innovation ainsi que la réduction d'impôts au profit des entreprises de fabrication.

Coopération avec l'Afrique : Les vaccins anti-Covid-19 sont là

« Aider les pays africains à contrôler la pandémie de Covid-19. Et remettre leurs économies sur la bonne voie. Telles sont les priorités de la coopération entre la Chine et l'Afrique ». C'est ce qu'a déclaré, le conseiller d'État et ministre des Affaires étrangères, Wang Yi, au troisième jour des deux sessions.

Il en veut pour preuve, le fait que la Chine a commencé à fournir des vaccins à 35 pays africains et à la Commission de l'Union africaine. Et ce n'est pas tout. Son pays a offert près de 120 lots de fournitures d'urgence aux pays africains et a envoyé des équipes d'experts médicaux dans 15 d'entre eux pour les aider à lutter contre la pandémie, a dit le ministre lors d'une conférence de presse.

Faut-il le noter, la Chine, selon Zhang Yesui, l'un des porte-paroles de la 13e Assemblée populaire nationale, a offert une assistance vaccinale à plus de 60 pays. Et, pour répondre aux besoins urgents des pays en développement, l'État chinois a promis de fournir 10 millions de doses de ses vaccins à l'initiative Covax (le programme de l'Organisation mondiale de la santé qui vise à garantir un partage équitable des vaccins entre toutes les nations).

Sur ce sujet particulier de la crise sanitaire mondiale, le gouvernement chinois rappelle que sa coopération anti-épidémie avec le reste du monde « ne sert pas d'objectifs géopolitiques et n'est assortie d'aucune condition politique, mais vise au contraire à protéger la vie et la santé de plus de personnes », a soutenu Zhang Yesui au cours d'une conférence de presse.

Ce porte-parole explique que la Chine fait la promotion des vaccins en tant que bien public mondial. Et que son objectif est d'améliorer leur accessibilité et leur caractère abordable dans les pays en développement. D'où l'appel des autorités chinoises à la communauté internationale pour des efforts concertés afin de promouvoir une distribution et une utilisation équitables des vaccins. Et surtout, de « s'assurer que des vaccins sûrs et efficaces sont disponibles et abordables pour les pays en développement », a précisé le porte-parole, Zhang Yesui.

Il faut dire que lors des deux sessions, une large place a été accordée à la coopération Chine-Afrique d'une manière plus générale. Faisant l'état de cette coopération, le Conseiller d'État et ministre des Affaires étrangères, Wang Yi, a affirmé que l'amitié sino-africaine a résisté à l'épreuve du temps et s'est avérée plus solide que jamais. Il note que le Forum sur la Coopération sino-africaine qui est l'un des principaux leviers de cette amitié, a célébré ses 20 ans l'année dernière.

Au cours de ces deux dernières décennies, « Dix grands plans d'actions » et « huit initiatives majeures » ont été successivement formulés et mis en œuvre par les deux parties. Le volume du commerce bilatéral a été multiplié par 20. Et les investissements directs de la Chine en Afrique ont été multipliés par 100.

Tous ces résultats probants font dire au ministre des Affaires étrangères que « la coopération sino-africaine sert désormais d'exemple à suivre pour la coopération Sud-Sud et la collaboration internationale avec l'Afrique ».

Wang Yi a saisi l'occasion pour rappeler aux uns et aux autres que la prochaine session du Forum sur la coopération sino-africaine, prévue cette année au Sénégal, offrira « de nouvelles opportunités pour aider l'Afrique à vaincre la Covid-19 et à renforcer sa capacité de gouvernance en matière de santé publique ».

Le Chef de la diplomatie chinoise voudrait rassurer « les amis africains » quant à l'avenir de la coopération entre les deux parties. Il souhaite que tous retiennent que « la Chine utilisera également le Forum sur la coopération sino-africaine pour soutenir l'industrialisation de l'Afrique, son intégration et sa participation à la mondialisation économique, ainsi que pour sauvegarder la paix et la stabilité sur le continent ».

L'exemplaire solidarité vaccinale chinoise

Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, très remonté récemment, s'est élevé contre certains pays développés à qui il a reproché de prendre attache avec « les fabricants pour s'assurer l'accès à des doses de vaccins supplémentaires ». Ce qui, de son point de vue, sape le dispositif Covax, cette initiative destinée à garantir aux pays en développement la fourniture de vaccins.

Le patron de l'Oms n'est pas le seul à se plaindre de ce fâcheux constat. Le 24 janvier dernier, la directrice générale du Fonds monétaire international, Kristalina Georgieva, a aussi déploré « un accès inégal aux vaccins » entre les pays riches et les pays pauvres.

Comme quoi, il y a réellement un problème relativement à l'accès pour tous aux vaccins anti-covid-19. Certains diront, « heureusement, il y a la Chine ». En effet, ce pays qui a réussi à contenir la pandémie, et n'est donc plus du tout confronté à la difficile situation des pays occidentaux, a engagé un vrai programme de solidarité vaccinale. Le pays vend et offre les vaccins mis au point par ses laboratoires à tout le monde. Et l'Afrique apparaît comme l'un des principaux bénéficiaires en ce qui concerne les dons.

Guinée équatoriale, Tunisie, Sierra Leone, Maroc, Zimbabwe, Égypte, Seychelles, Sénégal, pour ne citer que ces pays, ont déjà reçu gratuitement de milliers de doses du vaccin du laboratoire Sinopharm.

Pour la totalité de ces pays, ce sont les dons chinois qui leur ont permis de lancer les campagnes de vaccination. C'est le cas du Sénégal, qui, grâce aux 200 000 doses du vaccin de Sinopharm reçues, a pu ainsi lancer sa campagne de vaccination, dès le 23 février 2021.

Se prononçant sur le choix du vaccin chinois Sinopharm dans une interview diffusée récemment par Radio France internationale (RFI), le Président du Sénégal, Macky Sall, a expliqué que c'est le premier vaccin disponible que son pays a eu, « tout simplement ». « Nous nous sommes évertués à travailler dans le concert des nations avec l'initiative Covax, mais nous avons constaté, au moment où les pays développés ont commencé la vaccination, que cette initiative n'avait pas encore de vaccins. En tant que Président de la République, je ne peux pas simplement attendre que les vaccins arrivent, j'ai donc en même temps développé des partenariats bilatéraux avec tous les pays producteurs de vaccins », a-t-il soutenu.

Certains observateurs voient dans la solidarité vaccinale de la Chine un opportunisme politique de sa part pour mieux se positionner dans les pays bénéficiaires. Ce discours ne semble pas préoccuper les autorités chinoises qui maintiennent le cap de la distribution des vaccins au grand bonheur des peuples, notamment, les plus démunis.

Et il n'y a pas qu'en Afrique que les vaccins chinois ont pignon sur rue. L'Amérique latine et l'Asie du sud-est en ont accueilli. Le Président de la Chine affirme à ce propos que son pays offre son assistance vaccinale à près de 60 pays.

Il y a le cas de la Hongrie, premier pays de l'Union européenne à utiliser un vaccin chinois. C'est le 24 février 2021 que ce pays a adopté le vaccin du laboratoire chinois Sinophram après le vaccin Spoutnik de Russie. Désormais ce sont même deux vaccins chinois qui sont inoculés dans le pays après que le gouvernement a autorisé le Coronavac du laboratoire Sinovac.