Cote d'Ivoire: Education à la sexualité - Un guide pratique à la disposition des parents pour combler leur déficit de formation et d'informations

« Comment parler de sexualité aux adolescents et jeunes ?» Ce guide pratique mise à la disposition des parents s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet Educasso. A savoir, le plaidoyer pour le renforcement de l'Education complète à la sexualité dans les programmes scolaires en Côte d'Ivoire.

L'Ong Mission des jeunes pour l'Education la Santé la Solidarité et l'inclusion (Messi) et l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire (Afjci) qui mettent en œuvre le projet Educasso ont présenté officiellement, ce guide pratique, le jeudi 24 mars 2021, à Abidjan-Plateau.

Rappelant que ce guide, de 36 pages, vise à renforcer les capacités de parents afin de combler leur déficit de formations et d'informations, Mme Tohouri Marie Laure, responsable des programmes à l'Ong Messi, a souligné que ce guide tient compte de l'âge mental des adolescents et des jeunes.

Poursuivant, elle a indiqué que l'ouvrage est composé de trois grandes parties. Et évoque des sujets variés relatif à l'hygiène corporelle, la promotion du genre, la puberté, des notions sur certaines valeurs et l'estime de soi. Dans la première partie, il est évoqué l'importance du dialogue parent-enfant en matière d'éducation sexuelle. La 2ème partie aborde les stratégies pour réussir le dialogue parent-enfant. Dans la 3ème partie, les parents sont invités à se familiariser avec des exemples de sujet de discussion avec les enfants selon les tranches d'âges.

Selon Mme Agathe Kamissoko chargée de plaidoyer à l'Afjci, le guide « Comment parler de sexualité aux adolescents et jeunes ?» répond au besoin des parents.

Ce guide, dira-t-elle, va leur permettre d'aborder avec leurs enfants sans aucune gêne des notions liées à la sexualité. Et surtout régler l'insuffisance de la préparation des adolescents et les jeunes concernant la gestion de leur vie sexuelle.

Il faut noter qu'après la première phase de l'Education complète à la sexualité qui a porté sur le plaidoyer, la 2ème phase qui a court de juin 2020 à 2022 pousse un peu plus vers la communication sociale.

Ce guide qui est disponible grâce à l'appui financier de Amplifycharge et l'appui technique de Réseau africain pour l'éducation et la santé (Raes) et Equilibres et populations (Equipop) vise à venir à bout de l'ignorance, des tabous, de la désinformation, de l'ignorance et des préjugés. Toute chose qui constituent une menace pour l'avenir des adolescents et des jeunes en la matière d'éducation complète à la sexualité (Ecs).

Pour sa part, Bamba Laciné, directeur de la pédagogie et de la formation qui a piloté l'élaboration de ce guide a souligné l'importance de la responsabilité des parents d'éduquer leurs enfants. Ce guide, a-t-il indiqué, va aider les parents à aborder la question de la sexualité et surtout à les rassurer.

Il faut noter que le manque d'éducation sexuelle aussi bien des familles qu'à l'école expose un bon nombre d'adolescents et de jeunes à une sexualité précoce et à des comportements sexuels à risques. En Côte d'Ivoire les indicateurs de la vulnérabilité en matière de sexualité des adolescents et jeunes sont préoccupants. Selon des études, la fécondité précoce est élevée avec un taux de fécondité des adolescents (15-29 ans) qui est de 129 naissances pour 1000 naissances.

Il faut signaler que la version numérique de l'ouvrage sera disponible sur des plateformes pour un plus large accès des populations cibles. Aussi est-il prévu des tournées de sensibilisation dans les langues nationale et l'appui des radios communautaires pour une plus grande appropriation du guide par les parents.