Algérie: Elim CAN 2021 - Djamel Belmadi réclame une protection de l'Algérie contre les arbitres

L'Algérie a dû composer avec un arbitrage très discutable en Zambie lors de la 5ème journée des éliminatoires de la CAN 2021.

L'Algérie aurait pu aisément l'emporter, mais l'arbitre en a voulu autrement. Il a tout fait pour que la confrontation se termine sans vainqueur en offrant deux penalties imaginaires à l'équipe adverse pour pouvoir revenir au score. Mais l'Algérie a réussi à préserver son invincibilité dans les éliminatoires de la CAN 2021 en concédant le match nul en Zambie (3-3) jeudi soir. Les Verts n'ont pourtant pas été aidés par l'arbitrage, à l'image de ce penalty très discutable sifflé pour un contact entre Tahrat et Phiri qui semble pourtant peu évident (80e).

De retour à Alger pour préparer le match contre le Botswana, Djamel Belmadi a mis un terme aux rumeurs circulant quant à sa prétendue décision de démissionner de son poste. « Je ne quitterai pas l'équipe nationale et je suis là pour concrétiser un projet pour lequel je suis venu », a déclaré le sélectionneur des Verts. « Je n'ai pas de contrat avec les personnes, mais avec la fédération », a-t-il souligné. « Les Algériens connaissent mon amour pour mon pays et tout ce qui a été dit à ce sujet n'est que rumeurs et des mots creux », a-t-il conclu à ce propos.

Par ailleurs et après l'arbitrage jugé « scandaleux » du Comorien Adelaid Ali Mohamed lors du match Zambie - Algérie, Djamel Belmadi a affirmé qu'il sollicite la Confédération africaine de football « pour protéger l'Algérie des arbitres, après ce que nous avons vu lors du match Algérie -Zambie ». « Le monde entier a vu ce qu'a fait l'arbitre et nous souffrirons à l'avenir de l'arbitrage », a souligné le coach des Verts. « Nous présenterons un lourd rapport à la CAF sur cet arbitre et nous n'accepterons plus que cela se renouvelle », a-t-il insisté.