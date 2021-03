Togo: « Ayez honte un peu »... Un député demande la démission de Claude Le Roy

Député à l'Assemblée nationale togolaise, Gerry Taama dit ne pas comprendre pourquoi Claude Le Roy garde toujours son poste de sélectionneur après son échec à la tête des Epervies.

Connu pour ne pas avoir sa langue dans la poche, M. Taama a réagi après le match nul du Togo contre les Comores en interpellant directement le technicien français, vomi depuis bien longtemps déjà par le public sportif togolais pour ses piètres résultats.

« Si personne ne peut vous démissionner, ayez du respect pour le peuple togolais et démissionnez de vous même. Ayez honte un peu. Ou alors, faites semblant », a-t-il lancé à l'endroit de l'entraîneur de l'équipe nationale togolaise.

Pour Gerry Taama, on ne peut pas continuer par maintenir Le Roy à la tête d'une équipe malgré autant d'échec.

« L'équipe togolaise de football a été qualifiée pour un mondial, pour plusieurs Can, et même à chaque fois qu'elle a été éliminée d'une compétition (qualification, ou coupe) ça a toujours été avec honneur, les armes à la main. Nous sortons de cette course à la Can gros derniers, incapables de battre la modeste équipe des Comores que nous venons de contribuer à qualifier », a écrit le parlementaire.

Interpellé par le même député il y a quelques jours, le ministère des Sports du Togo se dit conscient de ces résultats qui n'honorent pas le pays en matière de football mais justifie le maintien de Claude LeRoy par le sérieux du travail abattu dans la reconstruction d'une véritable équipe de football.

« Le sélectionneur a contribué à la renaissance d'une équipe nationale « A » disciplinée et plus organisée, et la mise en place continue d'un vivier de jeunes talents, rompus à la compétition de haut niveau à travers son projet « graine du Togo » . Aussi voudrions-nous rappeler que la gestion de l'équipe nationale a nettement gagné en efficacité et en professionnalisme » , a répondu Lidi Bessi-Kama, la ministre des Sports.