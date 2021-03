Afrique: La vision du Maroc pour la coopération sécuritaire en Afrique au centre d'entretiens entre M. Arrouchi et le Commissaire de l'UA chargé de la paix et de la sécurité

Addis — La vision du Maroc pour la coopération sécuritaire et politique en Afrique a été au centre d'entretiens, vendredi, entre l'ambassadeur Représentant du Royaume auprès de l'Union africaine et de la CEA-ONU, Mohamed Arrouchi, et le Commissaire chargé des Affaires politiques, de la paix et de la sécurité de l'Union africaine, Bankole Adeoye.

Lors de cette entrevue, tenue dans la capitale éthiopienne, MM. Arrouchi et Adeoye ont abordé la vision ferme du Maroc pour une action africaine conjointe dans les domaines de la paix, de la sécurité et des affaires politiques.

A cette occasion, le diplomate marocain a expliqué que la vision du Royaume repose sur des principes de base, notamment l'unité et la solidarité effectives, le bon voisinage, la non-ingérence dans les affaires intérieures des Etats, le dialogue responsable et constructif, le respect mutuel et l'interaction positive.

Il a, dans ce cadre, relevé que le Maroc accorde une importance capitale à la bonne gouvernance, la transparence, l'objectivité et le respect des procédures et des décisions, mettant l'accent sur la nécessité du respect des mandats des agences des Nations Unies et du rôle pivot que joue le CS de l'ONU dans les questions de paix et de sécurité, conformément aux exigences de la Charte des Nations Unies et du Protocole du Conseil de paix et de sécurité de l'UA.

D'autre part, les deux parties ont évoqué l'implication "forte et efficace" du Maroc dans tous les efforts visant à instaurer la sécurité et la stabilité sur le continent africain, insistant sur l'importance d'éviter tout ce qui pourrait entraver le cours naturel de l'action africaine conjointe.

M. Bankole Adeoye, qui a été élu au poste de Commissaire aux Affaires politiques, à la paix et à la sécurité de l'Union africaine en février dernier, est un diplomate de carrière avec plus de trois décennies d'expérience et un défenseur passionné de l'intégration régionale et des partenariats en Afrique.

Ce spécialiste de la paix, de la sécurité et du développement durable a été élu lors d'un vote de renouvellement des organes de l'UA, tenu par visioconférence en marge du 34e sommet des chefs d'Etat et gouvernement de l'organisation panafricaine.

Cet ancien membre de la Commission économique africaine et des nations unies pour l'Afrique (CEA) qui avait occupé le poste d'ambassadeur en Ethiopie et à Djibouti entre 2017 et 2020 est devenu le premier commissaire de l'UA à combiner le portefeuille de la Paix et de la Sécurité avec celui des Affaires politiques, fusionnés par la nouvelle réforme de l'UA.