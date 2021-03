Ile Maurice: Quarantaine obligatoire - Uun avocat essuie un revers en Cour suprême

Partagez cet article

Il devra aller dans un centre de quarantaine. Un avocat a fait une demande aux autorités pour se mettre en auto-isolement chez lui avec sa famille lorsqu'ils seront de retour de l'étranger. Face au refus des autorités, il s'est tourné vers la Cour suprême. Mais ses arguments n'ont pas convaincu les juges. À son retour au pays, il sera donc conduit dans un centre de quarantaine.

Le membre du barreau s'était rendu en Inde avec ses enfants et sa femme pour que cette dernière puisse recevoir des traitements qui ne sont pas disponibles à Maurice. Il devrait revenir à Maurice le 27 mars avec sa famille et pense que le meilleur endroit pour effectuer la quarantaine pour ses enfants et sa femme souffrante est dans sa résidence.

L'homme de loi a alors saisi la Cour suprême, demandant qu'un ordre soit émis contre le ministère de la Santé et le directeur des services de santé, qui ont refusé sa demande de quarantaine pour sa famille à son domicile. Après avoir écouté les parties concernées, le juge Benjamin Marie Joseph, siégeant en référé, a rejeté sa demande le 23 mars. «This is clearly not the forum for such an application and the applicant ought to have proceeded by way of judicial review», a-t-il conclu.

Dans sa plainte, l'avocat a expliqué qu'il a fait appel aux défendeurs qui n'ont pas agréé à sa demande. Il a par la suite sollicité l'intervention de la Cour en arguant que l'imposition des frais sur ceux qui devront séjourner dans un hôtel, est démesurée et porte atteinte aux droits constitutionnels protégeant la liberté personnelle et la liberté de mouvement.

Dans leur affidavit, les parties défenderesses ont expliqué qu'un comité a été mis sur pied pour examiner les cas de passagers qui n'ont pas les moyens ou dont les conditions médicales les rendent éligibles à une exemption des frais de quarantaine. Elles ont également qualifié la démarche de l'avocat comme étant un moyen déguisé de déposer une révision judiciaire pour contester leur décision en remettant même en question la juridiction du juge en référé. Ainsi, le juge Benjamin Marie Joseph a rejeté la demande de ce membre du barreau.