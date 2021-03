Ile Maurice: Bloqués à Maurice, les Rodriguais n'écartent pas l'idée d'une grève de la faim et d'une manifestation

Angoisse, colère et crainte. Ce sont les sentiments des Rodriguais confinés à Maurice depuis le 6 mars. Ils sont plus de 150 qui estiment que le gouvernement central et celui de Rodrigues les considèrent «comme un fardeau».

L'ancien député de l'Assemblée nationale Christian Léopold, en attente de rentrer chez lui, résume la situation. «Ils nous prennent comme un bœuf avec deux grosses cornes qui pèsent trop lourd. Ni le gouvernement central ni l'Assemblée régionale (ARR) ne veulent s'en occuper.» D'ici le 31 mars, si aucune solution n'est trouvée, les Rodriguais entameront une grève de la faim ou manifesteront devant le bureau du Premier ministre (PMO). Aucun représentant officiel ne leur a donné une quelconque indication sur leur sort. D'ailleurs, d'après un notice to airmen (NOTAM) émis par l'aviation civile hier, les vols entre Rodrigues et Maurice devraient reprendre à la fin du mois.

L'ancien député affirme avoir pris contact avec le conseiller du Premier ministre, Ken Arian, mercredi. «Il m'a fait comprendre que le sujet allait être à l'agenda de la réunion quotidienne du high level committee (HLC) et qu'on aurait une solution. Nous attendons toujours.»

Malgré tout, Christian Léopold et les autres Rodriguais ont le sentiment que leur angoisse n'est pas la priorité des gouvernants. «Tout le monde venait de célébrer la fête de l'Indépendance chantant l'hymne national avec la phrase 'As one people, As one nation', mais les deux gouvernements se renvoient la balle. Cela sert à quoi de dire que les Rodriguais font partie de la République si c'est pour les laisser dans la détresse. Parmi, nombreux sont sans nourriture. Le gouvernement régional n'a même pas pris contact avec nous pour savoir dans quelles conditions nous vivons», regrette-t-il.

Les Rodriguais bloqués à Maurice sont en contact à travers un groupe WhatsApp. L'ancien député de Rodrigues dit avoir reçu plusieurs appels de détresse. «Nombre d'entre eux n'ont pas de denrées alimentaires et de vêtements. Le diocèse anglican a pris contact avec moi tout comme le Rotary Club. Des organisations nous aident aussi.»

Plusieurs personnes en difficulté ont pris contact avec l'express. Craignant des représailles, elles préfèrent raconter leur détresse anonymement. «Si on critique le gouvernement, nous risquons d'être les derniers à rentrer chez nous», confie une femme. Un homme venu se faire soigner à Maurice aux frais de l'ARR attend toujours une allocation. «J'ai appelé sur la hotline de l'ARR pour entamer des démarches pour rentrer. On m'a référé au responsable de mon dossier à Rodrigues. Il m'a référé à un social worker à Maurice car c'est le gouvernement mauricien qui a interdit tout vol. À son tour, celui-ci m'a déclaré que c'est au responsable de Rodrigues de s'en charger. Encore une fois, à Rodrigues, on m'a référé à Maurice où le social worker m'a fait comprendre que Rodrigues n'a pas de centre de quarantaine pour nous accueillir. Mo latet fatige. Mo lasante deza pa bon. Zot pe zwé avek nou», s'indigne-t-il.

Une autre femme, mère célibataire venue à Maurice pour des démarches administratives, a lancé un appel de détresse sur la plateforme rodriguaise. Ses deux enfants en plein examen, sont sous la responsabilité de son père âgé. «Des amis me donnent à manger à Maurice. C'est embarrassant car eux-mêmes ne travaillent pas. J'aurais aimé les aider mais le peu que j'ai, sert aux besoins de mes enfants.»

Nous avons envoyé un message à Ken Arian via WhatsApp pour connaître la position du PMO, étant donné que Pravind Jugnauth est le ministre de Rodrigues. Une question a été envoyée au HLC qui se rencontre chaque après-midi. «Est-ce que le HLC a trouvé une solution pour les Rodriguais bloqués à Maurice et qui sont en manque de denrées alimentaires ?» Nous n'avons reçu aucune réponse et, à la conférence du NCC hier après-midi, pas de réponse non plus ni du Dr Jagutpal, ni de la Dr Gaud.

Aviation civile: suivi médical des arrivées à rodrigues, aucun vol international

Dans le NOTAM, l'aviation civile indique que les passagers arrivant à Rodrigues feront l'objet d'une surveillance de 14 jours par un médecin à partir de leur date d'arrivée. Il n'est fait aucune précision des Mauriciens se rendant à Rodrigues pour des vacances et sur la quarantaine des Rodriguais rentrant chez eux. L'aéroport demeure fermé aux vols internationaux jusqu'au 31 mai 2021, sauf ceux autorisés par le PMO et les passagers doivent aller en quarantaine à leurs frais. De plus, les passagers ayant visité l'Afrique du Sud, La Réunion, Mayotte et le Brésil, il y a 15 jours, n'auront pas accès au territoire.