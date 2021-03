Cote d'Ivoire: Top départ de Ligue1 2021 - La chasse aux « Lions » ouverte

Interrompu depuis plus d'un an et demi, le ballon va de nouveau rouler sur les pelouses ivoiriennes avec le démarrage de la Ligue1 de football, le championnat d'élite de Côte d'Ivoire. Une compétition qui va durer trois mois et qui se disputera en deux phases.

La phase de poule et la super division qui regroupera les quatre meilleures équipes à l'issue de la première phase. Ce sont au total 14 équipes réparties en deux poules de 7 avec bien sûr des ambitions différentes qui iront à la conquête du titre tenu par les "Lions" d'Abidjan, le Racing club. Il y aura comme chaque saison, les favoris, les outsiders et bien sûr les imprévisibles pour ne pas dire les tocards.

Les favoris

Après plus d'un an et demi sans compétition, que pèsent réellement les 14 clubs qui vont s'affronter dès ce samedi ? Difficile de le savoir cependant, depuis quelques saisons, il y a des clubs qui ont l'habitude de jouer le haut du tableau. Le Racing, le Fc San Pedro, l'Asec et la Soa ayant terminé aux quatre premières places de la Ligue1, la saison dernière sont considérés comme les favoris de la compétition.

Le Racing est le champion sortant, le FC San Pedro a été deux années successives vice-champion (2019 et 2020), l'Asec est le dernier club à avoir gagné deux titres successifs (2017 et 2018) et la Soa a été championne en 2019. Un quatuor de feu qui sera difficile à déboulonner cette saison.

Ils ont d'ailleurs affiché leurs ambitions par leur préparation, avec plusieurs matches amicaux et surtout au niveau du recrutement. Mais c'est irréversible, dans la nouvelle formule du championnat, au moins l'un des quatre clubs ne disputera pas la super division. Surtout dans la poule B où on retrouve à la fois le Racing, l'Asec et la Soa.

Les outsiders

Six équipes se retrouvent dans cette zone des équipes capables de déjouer les pronostics. Il s'agit de l'Afad. « Nous ferons tout pour être parmi les deux premiers de notre poule pour jouer la super division », a prévenu Laurent Boli, le président de l'Afad. Outre l'Afad, il y a le Sporting club de Gagnoa, Bouaké Fc, l'Africa Sports, Tanda et Bassam.

Des équipes certes inconstantes mais dont personne n'ignore la force de frappe. Le Sporting a déjà affiché ses ambitions avec un recrutement de qualité. Bouaké Fc du président Issa Diabaté n'a pas été passif également sur le marché des transferts. Réputé comme un tombeur des grands, l'équipe venue du Gbêké aura son mot à dire. La grosse curiosité dans ce top six des outsiders est l'Africa Sports.

Quel visage va présenter l'un des deux clubs les populaires de la Côte d'Ivoire ? « Si nous nous mettons d'accord au niveau du club, si nous sommes unis, l'Africa aura son mot à dire », a expliqué Roger Boli, le directeur sportif du club.

C'est dans la poule A, qu'on retrouve la majorité des outsiders. L'Afad, l'Africa, Bassam et Gagnoa devront batailler dur pour accompagner le Fc San Pedro, grand favori du groupe pour une place dans le carré d'As final. Bouaké Fc et Tanda auront également fort à faire pour accrocher l'une des deux places dans le groupe B où l'Asec, le Racing et la Soa sont considérés comme les grands favoris.

Les imprévisibles

Dans le lot des imprévisibles, on retrouve bien entendu les deux promus que sont le Stella et l'As Bafing. Si les Magnans effectuent un retour dans l'élite après 5 ans, l'équipe de l'As Bafing est quant à elle, à sa toute première expérience. L'histoire nous a souvent démontré que les promus ont parfois les dents longues. Les Magnans eux, ne sont plus à présenter.

Le président Salif Bictogo a l'expérience de la compétition et ne vient pas en victime résignée. « Le Stella revient pour occuper la place qui est la sienne », a-t-il averti. Les autres équipes de cette zone sont l'Asi d'Abengourou, et Sol Fc. Deux équipes qui avaient terminé respectivement 9e et 8e la saison écoulée.

Le programme (1ère journée)

Poule A

Samedi 27 mars

A San Pedro

15h30 : Fc San Pedro-Bassam

Stade Champroux

18h00 : Afad-Bafing

Lundi 29 mars

Stade Champroux

15h30 : Asi-Gagnoa

Exempt : Africa

Poule B

Samedi 27 mars

Stade Champroux

15h30 : Asec-Bouaké Fc

Dimanche 28

15h30 : Stella-Soa

18h00 : Racing-Tanda

Exempt : Sol Fc