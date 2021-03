Cote d'Ivoire: Lutte contre les changements climatiques - La Côte d'Ivoire veut rehausser ses ambitions

Après l'étape de la pré-validation des rapports sectoriels des parties prenantes, l'équipe de coordination du processus de révision des Contributions déterminées au niveau national (Cdn) de la Côte d'Ivoire - engagements pris à la Cop21 à Paris dans le cadre de la lutte mondiale contre les changements climatiques - s'est réunie en atelier, les 24, 25 et 26 mars, à Grand-Bassam, pour la consolidation de tous ces documents qui visent à rehausser les ambitions climatiques de la Côte d'Ivoire.

Ces rapports portent sur les volets Atténuation (énergie, agriculture, foresterie et autre utilisation des terres, déchets) et Adaptation aux effets des changements climatiques. La finalité étant de réduire les émissions de gaz à effet de serre (Ges) de la Côte d'Ivoire et d'améliorer la résilience des populations face aux effets néfastes des changements climatiques.

Après un examen minutieux de ces rapports, ils ont été tous validés par les parties prenantes. Leur élaboration, conduite par des experts nationaux et internationaux, a bénéficié d'un appui de partenaires techniques et financiers, entre autres, le Bit, la Fao, le Pnud, Onu-Environnement, la Bad, la Coopération allemande (Giz) et l'Afd.

Parfait Kouadio, directeur de cabinet adjoint, représentant le ministre de l'Environnement et du Développement durable, qui a présidé la cérémonie d'ouverture de l'atelier, a profité de l'occasion pour traduire toute la reconnaissance de son département aux parties prenantes.

« Je voudrais vous remercier, vous, nos points focaux et experts sur les changements climatiques pour toutes les actions que vous ne cessez d'entreprendre en vue de permettre à notre pays d'atteindre ses objectifs en matière de lutte contre les changements climatiques. Mes remerciements vont surtout à nos différents partenaires techniques et financiers qui nous accompagnent dans ce processus de révision des Cdn de la Côte d'Ivoire », s'est-il félicité.

Quand on parle de Contributions déterminées au niveau national (Cdn), il faut entendre la part de chaque pays à l'effort mondial de réduction du réchauffement de la planète. La Côte d'Ivoire s'est fixé comme objectif cumulatif de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 28% à l'horizon 2030, « sans mettre à mal son ambition d'industrialisation pour parvenir à l'émergence ».

Un objectif en passe d'être revu à la hausse et qui porte essentiellement sur trois secteurs prioritaires, à savoir les secteurs agricole, énergétique et des déchets.