Cote d'Ivoire: Bundesliga - Saison terminée pour l'Ivoirien Dan-Axel Zagadou

Les galères continuent pour le défenseur du Borussia Dortmund Dan-Axel Zagadou. De nouveau confronté à des problèmes aux genou, le joueur de 21 ans met fin à sa saison en réalisant une nouvelle opération.

L'année 2020-2021 est à oublier pour l'ex-défenseur du PSG Dan-Axel Zagadou. Déjà absent deux fois cette saison pour cause de déchirure ligamentaire du genou (3 mois) et d'une blessure à la cuisse (1 mois), l'Ivoirien est de nouveau sur la touche à cause d'une nouvelle blessure. Le Borussia Dortmund a annoncé qu'il a été opéré du genou ce jeudi et qu'il serait indisponible pour le reste de la saison.

Une saison compliquée pour le défenseur du BvB qui n'aura disputé que 13 matches cette saison, dont 4 en tant que titulaire.

Unfortunately, Dan-Axel Zagadou will be sidelined for the remainder of the season as a result of a knee injury.

Wishing you a speedy recovery, Daxo! 🙏 pic.twitter.com/J3nTv82t8H

